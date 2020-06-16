AKP'nin Erdoğan'a sunduğu Ayasofya anketi: CHP tabanının yüzde 40’ı "Cami olarak ibadete açılsın" diyor

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Türkiye bir yandan Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasını tartışıyor. AKP MYK toplantısında AKP ER-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından konuya ilişkin bir anket sunulduğu öğrenildi. Bu ankete göre, AKP ve MHP’lilerin yüzde 90’ı, İyi Parti tabanının yüzde 70’i ve CHP tabanının yüzde 40’ının Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Hamza Dağ tarafından yapılan ankette bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenlerin uluslararası ilişkiler ve AB’nin olası tepkisini gerekçe gösterdiği ifade edildi.

"Danıştay’ın ret kararı hükûmetin tasarrufuna engel oluşturmayacak"

Danıştay’ın 2 Temmuz’da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor. Danıştay’ın ret kararı vermesinin de hükûmetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. Hürriyet yazarı Nedim Şener de geçen günlerde “2 Temmuz’da Danıştay kararı olumsuz çıksa dahi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açılacağını düşünüyorum” demişti.

Öte yandan, AKP kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya’da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınabileceğini ifade etti.



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