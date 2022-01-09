AKP’nin ekonomi kurmayları: KDV'de sadeleşmeye ve indirime gidiliyor

AKP’nin ekonomi kurmayları, Katma Değer Vergisi'nde indirime ve sadeleşmeye gidileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP’nin ekonomi kurmayları, temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV’nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağı görüşünü dile getirdi.

AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı da bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından “Katma Değer Vergisi’nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak” şeklinde duyurdu.