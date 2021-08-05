AKP'nin anayasa taslağında, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" parti kapatma sebepleri arasından çıkarılıyor

AKP'nin yeni anayasa taslağında, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" parti kapatma sebepleri arasından çıkarılıyor. Yeni taslakta bir partinin kapatılması için terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olması, terörü ve terörizmi desteklemesi şartı aranacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 130 maddelik anayasa taslağı toplantılarında anayasanın 68 ve 69’uncu maddelerindeki siyasi partilerle ilgili hükümlerin sadeleştirilmesi ve kapatılmalarının zorlaştırılması gündeme geldi.

Buna göre siyasi partilerin sadece terör gerekçesi ile kapatılması önerildi. Bu öneri hayata geçerse ‘tüzük ve programları ile eylemlerinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması’ partilerin temelli kapatılmasında gerekçe olamayacak.

Mevcut anayasada, laiklik karşıtı eylemler de siyasi partilerin kapatılmasına gerekçe olarak sayılıyor. A

AKP kaynakları “Bu maddelerde geçen hükümler daha kısa ve net bir şekilde tanımlanıyor. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ‘Ama’ ile devam eden cümleler sınırlandırılıyor” değerlendirmesini yaptı.