AKP'nin 128 maddelik yeni anayasa taslağı: Bakanlar Meclis’le yüz yüze gelecek

AKP'nin, ABD, Latin Amerika, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkenin anayasasını tek tek inceleyerek hazırlıklarını hızlandırdığı 128 maddelik yeni anayasa taslak çalışmasının detayları otaya çıkmaya başladı. Çalışmanın bir maddesi, bakanlarla Meclis’in ilişkisini güçlendirmeyi içeriyor. Buna göre, bakanların Meclis’te milletvekillerinin sorularını yüz yüze cevap vermeye başlayabileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Anayasa, hukuk, bilim, ekonomi alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibin yer aldığı Bilim Kurulu ve AKP kurmaylarıyla değerlendirilen taslak çalışmanın, “Başlangıç”, “Temel Esaslar”, “İnsan Hakları” , “Yasama-Yürütme-Yargı” gibi bölümlerden oluştuğu öğrenildi.

Taslak çalışmayla Anayasa’nın ilk 4 maddesinin korunması planlanıyor.

Çalışmanın, AKP'li kurmaylarla yapılan değerlendirmelerin sonlanmasının ardından MHP’ye götürülmesi ve ortak bir metin oluşturulması amaçlanıyor.