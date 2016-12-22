AKP: Neyi hedefliyorlarsa tam aksi bir durumla karşılaşıyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Yasin Aktay konuşmasında "Neyi hedefliyorlarsa tam aksi bir durumla karşılaşıyorlar. Ülkemizin birbirine daha fazla kenetlenmiş olduğunu hep birlikte gördük. Rusya Federasyonu’na yöneltilen saldırıda da benzer bir manzarayla karşılaştık. Hedeflenen belki de Türkiye ile Rusya’nın arasının bozulması, Hedef sadece Rusya ve Büyükelçisi değildi" ifadelerini kullandı.

"Terörün başka bir gündemi var"

Aktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımızın katılımıyla milletvekillerimizle Anayasa çalışmaları konusunda gerekli istişarelerin gerekli bilgilendirmelerin yapılması üzere sabah bir araya geldik. Bu mutabakat metni Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yapılmış olduğu için atılacak olan bütün adımlar yine aynı mutabakat aranarak ilerletilecektir. Merkez Karar Yönetim Kurulu gündeminde bugün iç ve dış güvenlik sorunları ele alınmıştır Sayın Başbakanımız tarafından. Bu konudaki son gelişmeler konusunda Kurul üyeleri bilgilendirilmiştir. Beşiktaş saldırısının akabinde Kayseri’de gerçekleşen menfur terör saldırısı neticesinde hayatını kaybeden şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin karşı karşıya olduğu terör dalgaları karşısında bizi biraz daha teyakkuz içerisine sokan bir durum oluşturmaktadır. Terörün başka bir gündemi var. Terör sorunuyla Kürt sorunu asla birbirleriyle irtibatlı değil. Bugün dünya uluslar arası terörizm karşısında ciddi bir tehdit altındadır. Teröre karşı hiç bir standart ayrımı gözetmeksizin, dürüstlükle ve samimiyetle terörizme karşı bir tavır ortaya koymamız gerektiğini çok net bir biçimde ortaya koyan gelişmelerdir bunlar."

"Hedef sadece Rusya ve büyükelçi değildi"

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Büyükelçi Karlov’un öldürülmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Neyi hedefliyorlarsa tam aksi bir durumla karşılaşıyorlar. Ülkemizin birbirine daha fazla kenetlenmiş olduğunu hep birlikte gördük. Rusya Federasyonu’na yöneltilen saldırıda da benzer bir manzarayla karşılaştık. Hedeflenen belki de Türkiye ile Rusya’nın arasının bozulması, Hedef sadece Rusya ve Büyükelçisi değildi. Hedef aynı zamanda Türkiye ve Rusya ilişkileriydi. Tam tersi bir durum söz konusu oldu. Türkiye’nin emaneti olan bir Büyükelçiye yöneltilen bu saldırı dolayısıyla hem Rusya halkına hem ailesine başsağlığı diliyoruz. Teröristin FETÖ’nün kurumlarında ve FETÖ’nün eğitim süreçlerinden geçmiş birisi olduğunu görmemiz bizi doğrusu çok fazla şaşırtmamıştır."

Yedek milletvekilliği konusu

Aktay, gazetecilerin "Toplantıda milletvekillerinin anayasa teklifine yönelik bazı eleştirileri uyarıları olduğunu söylemiştiniz. Bu uyarıların özellikle yedek milletvekilliği maddesi ve seçilme yaşının 18’e indirilmesi noktasında geldiği bilgileri var. Doğru mudur? Kurmayların verdiği yanıtlar için ne söyleyebilirsiniz? " sorusunu şöyle yanıtladı:"18 yaş meselesine ben herhangi bir milletvekilinin uyarı yaptığını duymadım doğrusu. 2002 yılından beri Ak Parti’nin programlarında böyle bir konunun zaten var olduğunu ifade ederek bu konuda zaten gelebilecek eleştirileri önceden cevaplamış oldu. Öyle bir eleştiri yapılmadı. Yedek milletvekilliği konusu bir tartışma konusu tabi. Dünyanın bir çok ülkesinde hatta bütün ülkelerde neredeyse böyle bir uygulama var. Herhangi bir durumda bir boşalma halinde seçime gitmek yerine süreci tamamlamak bir seçim bölgesinin temsilinde eksiklik bırakmamak açısından başvurulan bir uygulama."