T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP MYK'sından: Yerel seçimlerde oyumuz düşük çıkıyor, genel seçimleri de etkiler"

Erdoğan: Yerel seçimlerde çok çalışacağız

12 Mart 2018 10:27

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP MYK'sinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile isim vermediği AKP Genel Başkan Yardımcısı arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı. Selvi, o genel başkan yardımcısının Erdoğan'a yerel seçimlerde AKP'nin oylarının düştüğünü, bu sonuçların Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkileyeceğini söylediğini öne sürdü. Hürriyet yazarı Erdoğan'ın ise "erken seçim yok" yanıtını verdiğini yazdı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı, ”Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları” diye ortaya döküyor.

Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor."

 

ETİKETLER

selvierdoğanhaberaçıklamayerel seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24