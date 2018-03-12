"AKP MYK'sından: Yerel seçimlerde oyumuz düşük çıkıyor, genel seçimleri de etkiler"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP MYK'sinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile isim vermediği AKP Genel Başkan Yardımcısı arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı. Selvi, o genel başkan yardımcısının Erdoğan'a yerel seçimlerde AKP'nin oylarının düştüğünü, bu sonuçların Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkileyeceğini söylediğini öne sürdü. Hürriyet yazarı Erdoğan'ın ise "erken seçim yok" yanıtını verdiğini yazdı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı, ”Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları” diye ortaya döküyor.

Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor."