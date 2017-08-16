AKP MYK'da referandum sunumu: 'Hayır'ın ilk nedeni 'tek adam' korkusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK’de, 16 Nisan referandumunun analizine yönelik anket ve araştırma sonuçları masaya yatırılırken, ‘hayır’ oylarında birinci sırada ‘tek adam ve diktatörlük’ endişesinin etkili olduğu, bunu yeni sistemin iyi anlatılamaması, Erdoğan’ın bir danışmanının açıklaması üzerine başlayan ‘eyalet’ tartışması ile ‘hayır oyu veren teröristtir’ söyleminin izlediği kaydedildi.

AKP MYK’de, Ar-Ge, siyasi işler başkanlığı ile SETA düşünce kuruluşu sunum yaptı. 16 Nisan referandumunun sonuçlarına ilişkin yapılan anket ve araştırma sonrası hazırlanan rapor, MYK üyelerinin bilgisine sunuldu.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, ‘hayır’ oylarının nedenleri sıralamasında birinci sırada ‘tek adamlık ve diktatörlük korkusu’ çıktı. Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni sistemin parti kadrolarınca yeterince anlatılamaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir danışmanının açıklamasıyla başlayan ‘eyalet’ tartışması başta olmak üzere maksadı aşan bazı açıklamaların gündemi değiştirmesi, ‘hayır oyu veren teröristtir” benzeri söylemlerin ‘hayır’ oylarında etkili olduğu kaydedildi.

Ekonomi son sırada

Ekonominin etkisi ‘hayır’ oylarında son sıralarda, ‘evet’ oylarında ilk sıralarda yer aldı. Referandum sonrasında yapılan ankette, referandumdan ‘evet’ çıkmasından memnun olanların oranının yüzde 55 dolayında olduğu kaydedildi. Bir seçim olması halinde AKP’nin oy oranının bir önceki seçimle aynı düzeyde çıkacağı tespiti yapıldı.

"Eski ruh yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Kongre sürecinin çok önemli olduğunu anlatan Erdoğan, hiç kimsenin yaz rehavetine kapılınmamasını istedi. Erdoğan, “Yaz dönemi çalışmak için en güzel zaman. Tüm alanlarda çalışmalarımızı kat kat ileri taşımalıyız. Çalışın kardeşim, halka gidin. Gidiliyor çalışılıyor bunu görüyorum ama eski ruhu yok. Halkla samimi olmalıyız, heyecanı yakalamalıyız” dedi. Yoksula değil zengine yatırım yapıldığı yönünde bir algı oluştuğunu, bunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Erdoğan, “Önce garibanın olduğu yerlere yönelelim” dedi. Kadın ve gençlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, kongre sürecinde yüzde 30 kadın ve gençlik kotasına uyulup uyulmadığını sorarak, kadın sayısının artırılmasını istedi.