AKP MYK toplantısında Erdoğan’dan Sedef Kabaş talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MYK toplantısında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin olarak talimat verdi.

AKP'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri de gündeme geldi. Kabaş'ın sözlerini doğru bulmadığını belirten Erdoğan, AKP teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve üzerine gidilmesini istedi. Toplantıda, Kabaş'ın sözlerine toplumdan gelen tepkiler de değerlendirildi. Kabaş'a tepki göstermek için sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden fazla tweet atıldığı, o tweetlere 20 milyondan fazla erişim sağlandığı ifade edildi. (DHA)