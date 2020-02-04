AKP Muğla İl Başkanı: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı gibi biz de önce Bodrum'u sonra Muğla'yı alacağız

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre törende konuşan İl Başkanı Kadem Mete görev değişikliğinin bir bayrak yarışı olduğunu ve amacın çıtayı daha da yukarılara çekmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“Son seçimlerde Muğla’da üçüncü milletvekilliğini yaklaşık 360 oy ile kaybettik. 3. Milletvekili kazansaydık şimdi durum çok farklı olurdu. Ancak Muğla’daki 7 belediye başkanlığını kazanarak yerel seçimlerde başarı çıtamızı yüzde 50’nin üzerine çıkardık.

Şimdi bu başarıyı daha yukarılara çekmek ve Muğla’yı almak istiyoruz. Ancak Muğla’yı almak için Bodrum’u almak gerekli. Çünkü Bodrum hem ekonomi hem turizm hem de siyaset açısından çok önemli. Fatih’in İstanbul’u aldığı gibi önce Bodrum’u sonra Muğla’yı alacağız, Osman kardeşim ve kuracağı ekip, ilçedeki arkadaşlarımız bunu başaracak güçte, buna inanıyoruz.”

AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin bu sözleri tepki çekti.