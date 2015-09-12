AKP MKYK'ya yeni giren isimler kim? Kimler koltuğunu korudu? Kimler liste dışı kaldı?

Davutoğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği AKP'nin 5. Olağan Kongresi'nde, parti yönetiminin en etkili organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) asıl listeleri kongrede onaylandı. Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde 1445 delegeden 1313'ü oy kullandı. MKYK Asıl Üyeleri 1295 oyun tamamını alarak onaylandı, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

Büyük değişikliklerin meydana geldiği listede 31 yeni isim MKYK'da yer aldı. Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimler dikkat çekti. Erdoğan'ın A takımındaki Efkan Ala gibi isimlerin yanı sıra, Davutoğlu'na karşı liste çıkaracağı söylentileri çıkan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Binali Yıldırım ile Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da listeye girdi.

Yeni giren isimler arasında hemen göze çarpanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Merve Kavakçı'nın kız kardeşi olan İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala bulunuyor.



Kongre öncesinde mevcut Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na karşı kendi listesini çıkaracağı söylentileri çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım da, MKYK listesine dahil oldu.

Listede Yıldırım dışında halen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışman kadrosundan Bekir Bozdağ'ın yeri değişmezken, Cumhurbaşkanlığı danışmanı Burhan Kuzu da MKYK'ya girdi.

İşte AK Parti MKYK'sına yeni giren isimler

* Ali Aydınlıoğlu- AK Parti'nin ilk döneminde 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı

* Alev Dedegil- Geçen dönemlerde AK Parti milletvekili olarak görev yapan Alev Dedegil, kadın hakları konusundaki çalışmaları ile dikkat çekiyor. Vekiliği döneminde en çok dikkat çeken çıkışı, çocuk tacizine karşı önerdiği "kimyasal hadım etme" yasa önerisi olmuştu.

* Ayhan Sefer Üstün- İki dönem Sakarya Milletvekili olarak görev yapan Ayhan Sefer Üstün, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması konusunda "Nerede yargılandığı farketmez. Sonuç değişmez" sözleriyle tartışma yaratmıştı.

* Ayşenur Bahçekapılı- İki dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Bahçekapılı, 7 Haziran seçimlerinden önce AK Parti TBMM Başkan Vekilliğini üstlenmişti. Hukukçu olan Bahçekapılı, AK Parti'de Grup Başkanvekili görevinde de bulunmuştu.

* Aziz Babuşcu- AK Parti'nin uzun süre İstanbul İl Başkanlığı yapan Aziz Babuşcu, 7 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmişti.

* Berat Albayrak - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile evli olan Berat Albayrak, ekonominin "müstakbel patronu" olarak görülüyor. Siyasete girmeden önce Çalık Holding'de Genel Müdürlük görevinde bulunan Albayrak, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in çıktığı MKYK'ya girdi. Albayrak son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Bankası Başkanı'yla Huber Köşkü'ndeki görüşmesinde heyette yer almıştı.

* Binali Yıldırım- Erdoğan döneminin değişmez Ulaştırma Bakanı olan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de Erdoğan'ın yakın kurmayları arasında yer almıştı. Son yerel seçimlerde İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak seçilememişti. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılan Yıldırım, daha sonra Erdoğan'ın danışmanı olmuştu. 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran'da seçimlere giremeyen Yıldırım'ın ismi, son kongre öncesinde ise AK Parti'nin "muhtemel Genel Başkan adayı" olarak kulislere yansımıştı.

* Burhan Kuzu- Üç dönem AK Parti milletvekili olan Kuzu, TBMM'deki Anayasa Komisyonu Başkanlığını da yürütmüştü. Kuzu, "Başkanlık sisteminin" teorisyeni ve yılmaz savunucusu olarak kamuoyunda tanınıyor. AK Parti iktidarlarında hiç bakanlık yapmayan, 3 dönem kuralına takıldığı için son seçimlere de giremeyen Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda danışman olarak göreve başlamıştı.

* Cemil Çiçek- Önce ANAP iktidarlarında, ardından da AK Parti hükümetlerinde bakanlık görevlerinde bulunan Cemil Çiçek, üç dönem kuralına takılıp Parlamento dışı kaldığı 7 Haziran seçimleri öncesinde TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu. TBMM'nin en kıdemli üyeleri arasında yer alan Çiçek, AK Parti iktidarlarında Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, AK Parti'nin Meclis'ten çıkarttığı pek çok yasanın mimarı olarak öne çıkmıştı.

* Efkan Ala- Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın "sağ kolu" olarak tanınan ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Efkan Ala, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yapılan kabine değişikliğinde, hükümete "dışarıdan bakan" olarak girmiş, İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. İçişleri bürokrasisi ve emniyette yaptığı atamalarla dikkat çeken Efkan Ala, 7 Haziran seçimleri öncesinde de Anayasa gereği bakanlık koltuğunu bırakmıştı. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor.

* Faruk Çelik - Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerinden beri siyaset yapan Faruk Çelik, AK Parti iktidarlarında da Çalışma Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Ülkücü kesime yakın isim olarak tanınan Çelik, MHP'yle yapılan koalisyon görüşmelerinde de AK Parti heyetinde yer almıştı. Çelik, devlet bakanlığı görevindeyken Alevi açılımı çerçevesinde önde gelen Alevi örgütlerinin liderleri ile çeşitli kurultaylar toplamıştı. Çalışma Bakanlığı döneminde de sendikalarla olan tüm görüşmelerde yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. Sendika yasası da Faruk Çelik'in döneminde değişmişti.

* Fatih Şahin - AK Parti'nin eski Gençlik Kolları Başkanı olan Şahin, geçen dönem de Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev almıştı.

* Fatma Betül Sayan Kaya - Tıp doktoru olan Kaya, AKP MKYK'nın yeni isimlerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, kendisine AKP'de üç yıl boyunca "danışman" olarak görev yaptı. Erdoğan'la yakın çalışan isimlerden biri olarak tanınıyor.



* Galip Ensarioğlu- Üç dönem DYP'de Diyarbakır Milletvekili olarak görev yapan Salim Ensarioğlu'nun yeğeni olan Galip Ensarioğlu, AKP'den milletvekilliği yaptı. Son yerel seçimlerde de Diyarbakır'dan AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ensarioğlu, seçimi kazanamamıştı. Ensarioğlu son seçimlerde ise, aday gösterilmemişti.



* Mehdi Eker- AKP MKYK'sına giren ikinci Diyarbakırlı isim de Mehdi Eker. Diyarbakır Milletvekili olarak üç dönem görev yapan Mehdi Eker, ayrıca çok uzun süre de tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerinde yer aldı. Açılım sürecinin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor.



* Mehmet Babaoğlu- 2011 seçimlerinde AKP'den Konya milletvekili olarak TBMM'ye giren Babaoğlu, profesör. Babaoğlu, Konya Ovası projesi bölge kalkınma idaresi görevinde bulunmuştu.



* Mehmet Doğan Kubat- 2001-2002 ve 2006-2007 AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı, 2003-2014 AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan Kubat, 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Kubat, 7 Haziran seçimleri sonrasında AKP Grup Başkan vekili görevine getirilmişti. Şimdi MKYK üyesi olması nedeniyle, AKP grup Başkan vekilliği düşmüş olacak. AKP'nin 1 Kasım seçimleri öncesinde yeni bir grup başkan vekili seçip seçmeyeceği ise belli değil.



* Mehmet Erdem- AKP'nin Aydın eski milletvekili Erdem, son dönemde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusundaki tartışmalarda, Saray'ın gerekliliği konusundaki çıkışları ile dikkat çekmişti.



* Mehmet Özhaseki- Kayseri'de üç dönem AKP Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özhaseki, son seçimlerde AKP'nin koyduğu "belediye başkanları vekil adayı olmayacak" kuralının istisnası olmuştu. Özhaseki, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri'den milletvekili olarak TBMM'ye girdi.



* Metin Doğan- AKP'nin Kahramanmaraş il Başkanlığı'nı yürütürken, 1 Kasım seçimlerinde aday olabilmek için kısa süre önce il başkanlığı görevinden istifa etmişti.



* Mustafa Ataş - Erdoğan'ın değişmeyen seçim koordinasyon başkanı. Tuncelili olan Ataş, iki dönem AKP Milletvekili olarak görev yaptı. Seçim işlerinden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı olarak da çalıştı. Ataş, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı döneminden beri yakın çalışma ekibi içinde anılıyor.

Bakan Şimşek MKYK'dan gitti, müsteşarı girdi

* Naci Ağbal - Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde "en çok güvendiği bürokratlar" arasında yer alan, uzun süre Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Ağbal, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Ağbal'ın MKYK'ya girerken, Maliye müsteşarlığı döneminde Bakanlık görevinde yer alan Mehmet Şimşek'in MKYK'dan çıkması dikkat çekti.



* Nurettin Canikli- üç dönemdir AKP milletvekili olan, bu nedenle 7 Haziran seçimlerine katılamayan Canikli, AKP iktidarları döneminde önce uzun süre grup başkan vekili olarak görev yaptı. 4-4-4 eğitim yasası, iç güvenlik yasası, MİT yasası gibi yasaların yazımında etkin olduğu bilinen Canikli, 17,25 Aralık operasyonları sonrasında gerçekleşen mini kabine değişikliğinde de hükümete dahil olmuştu. Maliye kökenli olan Canikli, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan'a parti içinde en yakın isimler arasında anılıyordu.



* Ravza Kavakçı Kan - Türkiye Kavakçı soyadını, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde tanıdı. O dönemde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, başörtüsü nedeniyle TBMM'de milletvekili yemini edememişti. Ardından izin almadan ABD vatandaşlığına girdiği gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı'nın milletvekilliği de düşmüştü. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan, 7 Haziran seçimlerinde AKP'den aday olarak İstanbul Milletvekili seçildi. Kan, bu kongrede AKP MKYK'sına girdi.



* Recep Akdağ - AKP Erzurum milletvekili olarak TBMM'ye giren Akdağ, tıp doktoru. Akdağ, AK parti iktidarlarında 10 yılı aşkın süre sağlık bakanı olarak görev yaparak, "Türkiye'nin Refik Saydam'dan sonra en uzun süre kesintisiz Sağlık Bakanlığı görevinde kalan ismi" olarak tarihe geçti.



* Selçuk Özdağ- Boks federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Özdağ, 2011 seçimlerinde ve son olarak da 7 Haziran seçimlerinde Manisa milletvekili olarak TBMM'ye girdi.



* Selçuk Öztürk - Elazığspor Başkanı iken 7 Haziran seçimlerinde vekil adayı olan Selçuk Öztürk, TBMM'ye girmişti.



* Vedat Demiröz- Bitlis milletvekili. 2011 ve 7 Haziran seçimlerinde AKP Bitlis'ten vekil seçildi. Demiröz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerine mali danışmanlık ve Emlak Konut'ta başkan vekilliği görevlerinde bulundu.



* Yalçın Akdoğan - Başbakanlığı'nın ilk iki döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Yalçın Akdoğan, 2011 seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ve Ankara'dan milletvekili seçilmişti. Vekil olduktan sonra da Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığını yürüten Akdoğan, 17- 25 Aralık operasyonlarının ardından da hükümete Başbakan Yardımcısı göreviyle dahil olmuştu. Akdoğan, çözüm sürecinin mimarları arasında yer alıyor. 7 Haziran seçimlerinde yeniden Ankara milletvekili seçilen Akdoğan, seçim öncesinde "HDP barajı geçerse, çözüm süreci biter" çıkışıyla gündeme gelmişti.



* Yaşar Karayel - Kayseri milletvekili olan Karayel, Abdullah Gül ve recep Tayyip Erdoğan gibi, Milli Türk Talebe Birliği'nde yer aldı. Karayel, Milli Gençlik Dergisi'nde de yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak görev yapan Karayel, ardından da Erdoğan döneminde "Başbakan başmüşaviri" olarak görev yapmıştı.



* Zeki Aygün - İşadamı olan Zeki Aygün, 2011 ve 2015 7 Haziran seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MKYK’da yerini koruyan isimler

Abdülhamit Gül,

Asuman Erdoğan,

Bekir Bozdağ,

Bülent Gedikli,

Çiğdem Karaaslan,

Edibe Sözen,

Hamza Dağ,

Hayati Yazıcı,

Mehmet Ali Şahin,

Mehmet Müezzinoğlu,

Mehmet Muş

Mevlüt Çavuşoğlu

Mustafa Şentop

Nihat Zeybekçi

Nükhet Hotar

Numan Kurtulmuş

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Süleyman Soylu

Liste dışı kalanlar

Abdülkadir Aksu,

Ali Babacan,

Ahmet Demircan,

Beşir Atalay,

Bülent Arınç,

Betül Birer,

Ekrem Erdem,

Mehmet Şimşek,

Emine Çift,

Fazilet Dağcı Çığlık,

Haluk İpek,

Hasibe Özlem Çepni,

Hüseyin Çelik,

Hüseyin Tanrıverdi,

Lale Ersoy,

Mazhar Bağlı,

Mustafa Akiş,

Necla Hattapoğlu,

Nureddin Nebati,

Ömer Bolat,

Osman Can,

Reha Denemeç,

Sadullah Ergin,

Salih Kapusuz,

Sema Kırcı,

Şuay Alpay,

Yasin Aktay,

Zelkif Kazdan

Zeynep Karahan Uslu.