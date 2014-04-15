AKP, MKYK'dan istifa eden Lokman Ayva: Organ milliyetçiliği var

AKP Karar ve Yürütme Kurulu’ndaki görevinden 19 Şubat’ta istifa eden Lokman Ayva, “Bölgesel milliyetçilik, dinsel milliyetçiliğin yanı sıra organ milliyetçiliğinin de ayak sesleri söz konusudur” dedi.

“Seçim esnasında partimize zarar vermekte kullanılır” düşüncesiyle o dönem kamuoyuna istifa gerekçesini açıklamadığını belirten Ayva, kongreden sonraki en üst yetkili kurul olan “MKYK’nın ciddiye alınmadığını savundu.”

Meclis'teki ilk görme engelli milletvekili unvanına sahip olan Ayva “Engellilerin belediye meclislerinde aday gösterilmediğini ve temsil oranlarının düştüğünü” belirtti. Ayva'nın kendi web sayfasında yayınladığı ve partiye yönelik eleştirilerini de dile getirdiği istifa metni şöyle:

“Seçim esnasında partimize zarar vermekte kullanılır diye 19 Şubat'taki istifamı kamuoyumuzla paylaşmamıştım. İstifamız basında yer aldı ve başta bizi seven, değer veren, kendilerini temsil ettiğimiz düşüncesinde olan partimizden olsun olmasın kardeşlerime, vatandaşlarıma ilk elden bilgi sunmam elzem oldu.

Partimiz'in aslında bir lütuf ve şeref olan kuruculuğundan, milletvekilliği, MKYK üyeliği, Özürlüler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na kadar birçok vazife nasip oldu. Engellileri de kapsayan Partimiz'in kuruluş felsefesi, misyonu ve idealleri bizim sevdamızdır. 18 Şubat saat 17.00'ye geldiğinde fark ettim ki kırmızı çizgilerimizi trafiğe açacak, sevdamızı değersizleştirecek hastalıklı hücreler bağışıklık sistemimize sirayet etmiş.

Yerel seçim süreci başladığında Partimiz'in en üst karar organı olan ve benim de üyesi olmakla müşerref olduğum Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuz'da engelli vatandaşlarımızın belediye meclislerinde aday olmaları hususu konuşuldu. Genel Başkanımız ve Başbakanımız'ın da hassasiyeti tüm insanlık tarafından malumdur. Pekiyi MKYK'dan daha yetkili hangi organ, Liderimiz'den başka hangi lider var ki dediklerinin tersi yapılıp bırakın Türkiye'yi, en kapsamlı teşkilatımız olan İstanbul'da dahi engelli belediye meclis üyelerinin sayısı, 2004 yılında 15, 2009'da 13 ve 2014'te 4'e düşürülüyor. Hatırlamak istemeyenler olabilir ama Partimiz'in 74 kurucusunun 2'si engelliydi. Oysa şimdi Parlamentodaki temsil oranının bile karşılaştırılamayacak kadar gerisine düşülmüştür.

Bölgesel milliyetçilik, dinsel milliyetçiliğin yanı sıra organ milliyetçiliğinin de ayak sesleri söz konusudur. Liderimiz kendini paralarcasına millet hizmetinde koşarken aşağıda birileri liderimize gösterilen teveccühü istismar ederek mikro menfaatlerinin peşinde koşup savaş zengini olmaya kalkışmaktadır. Türkiye genelinde engellilerin olabileceği 100¬150 belediye meclis üyeliğine de demek ki o kadar muhtaçlar.

Mevzuat müsait olsaydı, bizden boşalan üyeliğe de o muhtaç kardeşlerimizin gelmesini doğrusu isterdim. Bundan sonraki tehlike ise başta Liderimiz olmak üzere oluşturmaya çalıştığımız demokratik ortamlar çeşitli iktidar imkanlarıyla baskı altına alınacaktır.

2001 14 Ağustos'unda başlayan Engellilerin Altın Çağı üzüntüyle belirtiyorum ki 2014 18 Şubat'ta bitmiştir. Karar süreçlerine dahil edilmeye çalışılan engelliler birilerinden geriye kalan artıklarla yetinmeye devam edecektir. İslam'a inanan biri olarak Abese Sûresi'ndeki hakikate iltica ediyorum. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, "Bu hayattan hiç kimse sağ çıkmadı." Dilerim tüm kardeşler olarak dünyada iken mahkeme¬i Kübra'da iyi hesap verecek hale geliriz.

Baş ağrısı hoş değildir ama büyük hastalıkların varlığını da haber verir. Maalesef ki bu nahoş hizmeti yapmak şahsımıza düştü. Değerlerimizden uzaklaşma tehlikesi, kırmızı çizgilerimizin yeşillenmesi, büyük kongremizden sonraki en üst yetkili kurulumuzun ciddiye alınmaması gibi tehlikeler söz konusudur. Mikro menfaatçiler bilmelidir ki değerlerle değer kazanılır, kırmızı çizgiler omurgadır. MKYK kendini ciddiye aldırtmasını bilir. Zira Yalova Kaymakamlığı diye bir makam da Yeni Türkiye'de yok.

Verdiğim rahatsızlıktan dolayı üzüntülerimi bildiriyor, tüm samimi parti yöneticilerimiz, üyelerimiz hasılı kardeşlerimden özür diliyorum. Reel değil, hakiki güç olan üyeliğimle hizmetimi nasip etmesini Cenab¬ı Hak'tan niyaz ediyorum. Engelli engelsiz tüm milletime hürmetlerimi arz ediyorum.”