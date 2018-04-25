T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP MKYK'da konuşuldu; Erdoğan baskın seçim öncesi bedelli askerlik için ne dedi?

"Kimse kendisine güvenip ayrılmasın"

25 Nisan 2018 11:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda seçim öncesi 'böyle bir gündemi doğru bulmadığını' söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan, partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) erken seçim ile birlikte bedelli askerlik beklentisinin arttığının söylenmesi üzerine "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

"Kimse işaret beklemesin"

Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu. 

"Biz güvence veremeyiz"

Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

ETİKETLER

erdoğanhaberakp mkykaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24