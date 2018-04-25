AKP MKYK'da konuşuldu; Erdoğan baskın seçim öncesi bedelli askerlik için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda seçim öncesi 'böyle bir gündemi doğru bulmadığını' söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan, partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) erken seçim ile birlikte bedelli askerlik beklentisinin arttığının söylenmesi üzerine "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

"Kimse işaret beklemesin"

Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

"Biz güvence veremeyiz"

Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.