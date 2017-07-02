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"AKP MKYK'da 'Adalet Yürüyüşü' konuşuldu"

Edinilen bilgiye göre, toplantıda CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında İçişleri Bakanı bilgi verdi

02 Temmuz 2017 10:47

AKP’nin önceki gün toplanan MKYK toplantısında, Türkiye’nin siyasi gündemi masaya yatırıldı.Toplantıda, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ en önemli başlığı oluşturdu. Toplantıya 1.5 saat ara vererek ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı görüşmeleri üyelerle paylaşmadı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, Almanya’nın kendisine konuşmak için salon tahsis etmemesine tepki göstererek, “Bu nasıl bir tavır? PKK ve FETÖ’ye sağladıkları imkânlar ortada” dedi. Erdoğan, parti teşkilatlarının daha yeni bir ruhla yeniden oluşturulacağını, heyecanını kaybedenlerle vedalaşacaklarını söyledi. 

Edinilen bilgiye göre, toplantıda CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında İçişleri Bakanı bilgi verdi. Yürüyüşe katılımın ortalama 15-20 bin civarında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bazı MKYK üyeleri, CHP konvoyunun İstanbul’a girmesinden sonra provokasyonlar olabileceğini, sayının katlanabileceğini dile getirerek, ‘güvenlik önlemleri arttırılsın’ uyarısında bulundu. Bakan Süleyman Soylu da, alınan güvenlik önlemlerinin her aşamada CHP yönetimiyle koordine edildiğini, provokasyon konusunda uyarı yapıldığını anlattı.


OHAL uzatılıyor


15 Temmuz günü, TBMM, İstanbul ve tüm illerde yapılacak anma programı toplantıda ayrıntılı olarak anlatıldı. Mitinglerde kullanılacak materyaller ve şiirler paylaşıldı. Bu törenlerin ardından TBMM’nin 17 Temmuz’da mesaisine başlayacağı, aynı gün OHAL’in üç ay süreyle uzatılacağı dile getirildi. 

TBMM Genel Kurul’u içtüzük ve uyum yasaları için mesai yapacak. Bunların tamamlanmasının ardından bir ay süreyle yeniden tatile girmesi planlanıyor. 

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