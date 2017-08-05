AKP MKYK üyesinin "Yeni bir devlet kuruyoruz" sözlerine kim, ne tepki verdi?

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın, bir televizyon programında “Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan’dır” sözleri tepkilere neden oldu. CHP’liler Oğan’ın anayasal düzene karşı suç işlediğini savunurken, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Devletin nasıl kurulduğu bellidir. Bunu yeniden tartışmaya açmak hiç kimsenin haddi değildir” dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan, perşembe günü CNN Türk’te katıldığı programda “Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan’dır” dedi. Sözleri tepki toplayan Oğan, yaptığı açıklamada da özetle şunları söyledi: “Sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor, kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 16 Nisan itibarıyla artık yeni bir süreç başlamıştır. Bu devletin yeniden teşkilatlanma, organize olma sürecidir, yeniden inşa sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP’dir. İkinci kuruluş, Türkiye’nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu zeminin lideri de Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kuruluşun partisi de AK Parti’dir.”

Siyasetçilerden Oğan'a sert tepki: Savcıları göreve çağırıyorum

Ayha Oğan’ın sözleri büyük tartışma yarattı. Sosyal medyadan da siyasetçilerden de Oğan’a tepkiler geldi. Görüşler özetle şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan:

Anayasal düzene karşı açıkça suç işleyen AKP’li Ayhan Oğan için savcıları göreve çağırıyorum. Devleti yıkma heveslilerinden hesap sorulmalı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay:

Ayhan Oğan’ın temsil ettiği zihniyet kursa kursa devlete karşı kumpas kurar.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı:

“Yeni bir devlet kuruyoruz” gibi boş hayallerin peşinden koşmayın. Türkiye Cumhuriyeti 1923’te kurulmuştur. Kurucusu da Atatürk’tür.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl kurulduğu, kuruluş ilkeleri bellidir. Bunu yeniden tartışmaya açmak hiç kimsenin haddi değildir. Ülkenin bu yoğun gündeminde bu şekilde meşgul edilmesini doğru da uygun da bulmuyorum. Çünkü Türkiye böyle gereksiz polemiklerle vakit geçirebilecek noktada değil. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olunan böyle bir dönemde buna zarar verebilecek bu tür sorumsuz beyanları da ciddiye almıyorum. Herkes işine gücüne bakacak. Türkiye bu tartışmaları çok geride bıraktı.

Özdağ: Siyasi bir meczup

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ:

Türk Milleti devletini İstiklal Harbi’nin neticesinde 26 - 30 Ağustos arasında zafer süngüsünün üstünde kurmuştur. 15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin şartları AKP - FETÖ ortak kumpaslarının neticesinde oluşturulmuştur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yüksek haysiyet sahibi ve askerlik yeminine sadık olan evlatları subay ve astsubayları, er ve erbaşlar FETÖ’cü darbeyi TBMM’nin gösterdiği direniş ve aziz milletimizin desteği ile tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Gazi Meclis, TSK ve Türk halkı 15 Temmuz gecesi İstiklal Harbi sonunda kurulan aziz cumhuriyetimizin FETÖ’cü çete tarafından yıkılmamasının mücadelesini vermişlerdir. Şimdi bir siyasi meczup “Yeni devlet kuruyoruz” derse ona, devleti Türk milletinin İstiklal Harbi’nde zaten kurduğunu hatırlatırız.