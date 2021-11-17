AKP MKYK üyesi Birinci: Lütfü Türkkan’ın MİT TIR’larına ilişkin belgeleri paylaştığı için yargılanması gerekiyor

AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, Bingöl’de bir vatandaşa küfür etmesiyle gündem olan İyi Partili Lütfü Türkkan’ın “MİT TIR’larına ilişkin gizli kalması gereken belgeleri” gazeteci Can Dündar’dan önce Twitter’da paylaştığını belirterek “Bu konuda yargılanması gerekiyor” dedi. Birinci, belgeleri Türkkan’a ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan firari savcı Fikret Seçen’in verdiğini ima etti.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, İyi Partili Lütfü Türkkan’ın MİT TIR’larına ait gizli bilgi ve belgeleri “vatana ihanet ve casusluk soruşturmasında” tutuklanan Can Dündar’dan 8 ay önce elde edip Twitter'da paylaştığını yazdı. Orakoğlu, Dündar’ın MİT TIR’larına ilişkin gizli belgeleri 29 Mayıs 2015’te yayınladığını Türkkan ise o belgeyi “Adana’da durdurulup aranan TIR’lara ait arama tutanağı” başlığıyla 29 Eylül 2014’te paylaştığını ifade etti.

Türkkan’ın Twitter hesabında “Adana’da durdurulup aranan TIR’lara ait arama tutanağı. Bu silahlar El Nusra’da mı, IŞİD’de mi,PKK’da mı şimdi?” yazdığını belirten Orakoğlu, Dündar’ın bu belgeler nedeniyle, “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Orakoğlu, AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin konuyla “Lütfü Türkkan şu anda şehit yakınına küfür etmesi ile gündemde. Fakat bunun dışında bir husus var. Türkkan, yalnızca şehit yakınına küfür eden biri değil. O aynı zamanda gizli kalması gereken MİT TIR’ları hakkındaki belgeleri Eylül 2014’te kamuoyu ile paylaşan biri. Bunun daha önce nasıl gözden kaçırıldığı da hayli önemli. Fakat artık bu bilinen ve zaman aşımı dolmamış bir konu. Tweet, 29 Eylül 2014 tarihinde atılmış; ben de bunu kendi sosyal medya hesabımdan yayınlayıp cumhuriyet başsavcılığına sundum. Bu konuyla ilgili Can Dündar başta olmak üzere bazı kişilerin yargılandığını biliyoruz. Bu, suçtur. Gizli kalması gereken belgeler, askeri ve siyasi casusluk yapmak amacıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Benim bu paylaşımımın bir ihbar olarak kabul edilmesi gerekir.

Türkkan’ın bu konuda yargılanması gerekiyor. Belgenin kim tarafından servis edildiği de bu noktada oldukça önemli. Bu belge kim tarafından servis edilebilir biliyor musunuz?

Bu belgeleri, arama tutanağını, tutanakta yazan TIR içerisinde nelerin bulunduğunu ve gizli kalması gereken diğer ayrıntıları teker teker servis eden kişi kimdir? O arama tutanağında imzası bulunan herkes, TSK üniformasını gasp eden FETÖ alçaklarıydı. Bu kişiler, şu anda mahkûm ya da firari durumda. Bu kapsamda şunu da sormak lazım: Lütfü Türkkan ve Fikret Seçen arasında ne gibi bir ilişki var? Burada diğer bir nokta da Fikret Seçen’in kim olduğu. Seçen Zekeriya Öz’ün Başsavcı Vekili. Dolayısıyla kendisi şu anda firari. Seçen, Gebze’de görev yapmış bir örgüt mensubudur” açıklamasını aktardı.

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