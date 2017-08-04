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AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan

"Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ne zaman yıktınız da yeni devleti kuruyorsunuz'"

04 Ağustos 2017 12:35

15 Temmuz sonrası yeni bir devletin kurulduğunu belirten AKP'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri  Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Oğan'ın CNN Türk'te katıldığı televizyon programında söyleydiği bu sözler, stüdyodaki konuklar arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. CHP'li Aytuğ Atıcı ve diğer konuklar bu duruma itiraz ederkin Oğan ısrarla AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kurduğunu, kurucusunun da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savundu.

Stüdyodaki konuklar ise 'Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ne zaman yıktınız da yeni devleti kuruyorsunuz' tepkisini gösterdi. Oğan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

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