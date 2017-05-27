AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak

21 Mayıs'ta AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçilmesinin ardından ilk MKYK toplantısını yapacak. AKP MKYK, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AKP'nin 20 Mayıs’ta yapılan olağanüstü kongresinin ardından beklenen toplantının tarihi belli oldu. Partinin yeni seçilen MKYK’sı ilk toplantısını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında pazatesi günü saat 14.00’de yapacak. Partinin A takımı olarak nitelendirilen MYK üyeleri seçilecek. Bunun ardından sıra Kabine değişikliğine gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da AKP Genel Başkanvekili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MKYK üyeleri ve eşleri akşamda iftar yemeğinde de bir araya gelecek.