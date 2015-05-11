AKP mitinginde engellenen internet gazetecileri Davutoğlu'nu protesto etti

Urfa’da AKP mitinginde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşma yaptığı platforma yaklaştırılmayan bazı internet gazetecileri, mitingini protesto etti.

7 haziran genel seçim mitingleri kapsamındaki mitinglerin Urfa durağında, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ile ulusal ve yerel, birçok basın mensubu da Topçu meydanı'na akın etti. Ancak özellikle internet haber sitesi muhabirleri, Davutoğlu'nun konuştuğu platforma yaklaştırılmadı.

Urfa.com'da yer alan habere göre, ancak Davutoğlu mitingini izleyerek takipçilerine aktarmak isteyen internet haber site muhabirlerine bu imkanın tanınmamasına tepki olarak, Anadolu internet yayıncıları derneği (ANİYAD) yönetim kurulu ile Urfa internet haberciler ve gazeteciler derneği (ŞİHADER) yönetim kurulu olarak internet gazetecileri, ayrımcılığa maruz kaldıkları için Başbakan Davutoğlu’na sırtını dönerek miting alanını terk etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Urfa internet haberciler ve gazeteciler derneği (ŞİHADER) Başkanı ömer Dodanlı; "bizi ötekileştirmek isteyen zihniyete gerekli demokratik dersi miting alanında verdik. Kendimizi ezdirmeyiz, ezdirmeyeceğiz" diyerek olanlara tepki gösterdi.