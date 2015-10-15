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"AKP mitingi için ağaçları söktüler!"

CHP ve HDP Ankara katliamının ardından mitingleri iptal ederken, AKP'nin ise miting yapacağı alandaki ağaçları kestiği iddia edildi

15 Ekim 2015 00:59

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçların, cuma günü gerçekleştirilecek AKP mitingine hazırlık çalışmaları kapsamında kesildiği iddia edildi.

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı ve cuma günü gerçekleştirilecek olan AKP'nin Gebze mitingi için sürdürülen hazırlıklar kapsamında miting alanındaki ağaçlar yerinden söküldü.

Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek olan miting için günlerdir çalışma yürüten AKP Kocaeli İl Teşkilatı, kentin her yerini afişlerle donatırken, miting alanında skandal bir gelişme yaşandı. Miting için kurulacak olan platformun belirlenmesinin ardından alanda bulunan 7 ağacın AKPli Gebze Belediyesi’ne ait Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sökülmesi tepkilere neden oldu.

Dün gece geç saatlerde Gebze Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan işçiler tarafından platformun kurulacağı yerde bulunan 7 ağacın sökülmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı. Olayın yerel basında duyulmasının ve tepkilerin yoğunlaşmasının hemen ardından bugün ağaçlar tekrar yerine dikilirken, AKPli Gebze Belediyesi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP ve HDP, Ankara'da yaşanan katliam sonrası miting programlarını iptal ederken, AKP birkaç mitingi dışında programlarını aksatmadan sürdürecek.

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