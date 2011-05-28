AKP mitingi dönüşü kaza: 2 polis şehit

T24

Şehit polisler için tören

Milas-Yatağan karayolunun 1'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Milas BÖlge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömür Nam'ın kullandığı 44 HR 154 plakalı özel otomobil, karşı yönden gelen Ercüment Bütün yönetimindeki 48 LN 638 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, AKP Muğla mitingi'ndeki görevlerinden döndükleri öğrenilen polis memuru Ömür Nam ile aynı araçta bulunan polis memuru Mustafa Tunç şehit oldu.Öte yandan, kazada diğer araç sürücüsü Ercüment Bütün hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Suna Yıldız ağır yaralandı. Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel İzan Sağlık Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Yıldız'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Şehit polis memurları'nın cenazesi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada olayı haber alarak hastaneye gelen şehit polis memurlarının meslektaşları göz yaşlarına hakim olamadı.Milas Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aşık, sağlık memurları ile birlikte Şehit polis memuru Mustafa Tunç'un eşine haber vermek üzere yola çıktı.Kazada hayatını kaybeden şehit polis memurları için bugün Milas Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği bildirildi.