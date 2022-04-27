AKP milletvekilinin oğlu, babasının Meclis araç kartını 48 bin dolara satmış!

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın, babasının TBMM araç kartını 48 bin dolar borç karşılığında bir başkasına verdiği ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Muhammed Sabancı geçen aylarda AKP’li vekil Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullanırken yakalandı. Sabancı’nın 34 TC 5565 plakalı aracında kullandığı TBMM araç kartıyla polis çevirmelerinden kolaylıkla geçtiği ortaya çıktı.

Kartın bulunduğu aracın Sabancı’nın yönetimindeki Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketine kayıtlı olduğu görüldü.

"Arkadaşlık adına 48 bin dolar verdim"

Sabancı’nın yakalandıktan sonra 15 Ocak’ta İstanbul başsavcılığına verdiği ifade ise şöyle:

“Türkiye’ye geldikten sonra ülkeye dış ülkelerden para aktarıp yabancı sermaye getirdikten sonra Türk vatandaşı olan birisiyim. Üzerimde ve arabamda bulunan Ahmet Akay’a ait olduğunu öğrendiğim milletvekili kartı yaklaşık bir aydır arabamda. Ben milletvekili Ahmet Akay’la bir yada iki sefer görüştüm. Ben Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’la samimiyim ve her zaman birlikte gezip ortak ticaret yapmaktayız.”

Hasan Akay paraya sıkışıp benden para istediği gün geldiği araç içindeki bu kartı sorduğumda, o da kartın vekil kartı olduğunu ve kartla arama yapılmadığını bana anlattı. Ona bu kartı kullanmak istediğimi söyleyince ‘Para sıkıntımı giderirsen sana yapabilirim’ dedi. Ben ona borç olarak 48 bin dolar verdim arkadaşlık adına ama araç kartını kullanmamın suç olduğunu bilmiyordum. Burada mağdur olan benim ve verdiğim param da gitti. Suç olduğunu bilseydim kartı arabamda kullanmazdım.”

Sabancı’nın tutuksuz yargılandığı bildirildi.

AKP Milletvekili Ahmet Akay, geçen şubat ayında şunları söylemişti:

“Ben bu aracı İstanbul’a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum.”