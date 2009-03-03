AKP milletvekiline çete suçlaması

Konya’da özel bir onkoloji merkezinin, Selçuk Üniversitesi bünyesinde onkoloji merkezi açılmasını engellemesi ve çeşitli ihaleleri usulsüz almasını kapsayan ’Okyanus operasyonu’nun iddianamesi, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.



İddianameye göre, usulsüzlükleri fark ederek çetenin kazandığı ihaleyi iptal ettiren AKP’li Özkan Öksüz, çeteyle ilişkisi olan bir diğer AKP’li Abdullah Çetinkaya ile karşı karşıya geldi. Çete üyeliğiyle suçlanan Çetinkaya hakkında fezleke düzenlendi.



Konya Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ’Okyanus’ adlı operasyonda 234 şüpheliyle ilgili olarak Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ünal tarafından hazırlanan iddianamede, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın da örgütün üyesi olduğu iddia edildi. Çetinkaya’nın, örgütün lideri Nusret Argun’la ve örgütün çıkarları doğrultusunda başka kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri iddianamede yer aldı. Savcılık, Çetinkaya ile ilgili iddiaların yer aldığı fezlekeyi TBMM Başkanlığı’na iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.



İlk duruşma 4 Mayıs’ta



Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ünal’ın hazırladığı iddianameyi kabul ederek, önümüzdeki 4 Mayıs gününü duruşma tarihi olarak belirledi. Toplam 756 sayfalık iddianame ve 188 klasör eki, mahkemeye verilip, mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından, iddianame tarafların avukatlarına da dağıtıldı. Konya’da faaliyet gösteren özel bir onkoloji merkezinin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde onkoloji merkezi açılmasını engellediği, bu merkezin sahipleri ile AKP Milletvekili Özkan Öksüz’ün ilişkisinin olduğunu; Öksüz’ün, çete lideri Nusret Argun’un kazandığı ihaleyi (Tıp Fakültesi’nin kuracağı onkoloji merkezinin radyoterapi cihaz alımıyla ilgili İl Özel İdaresi’nin açtığı ihale) iptal ettirdiği iddianamede yer aldı.



Her türlü ’porno’ da çıktı



Örgütün lideri olduğu iddia edilen tutuklu Nusret Argun ile örgüt üyeleri İlker Turdan, Hüseyin Taşdöğen ve Metin Ulama’nın şirket merkezindeki odalarında yapılan incelemelerde, çocuk ve hayvan pornosu içerikli fotoğraf ve video görüntüleri de bulundu. Bu suçun, örgüt suçu olmadığı kanatine varan savcı Ayhan Ünal, şüphelilerin, müstehcenlik ile ilgili olarak TCK’nın 226’ncı maddesi gereğince yargılanmaları için dosyanın Konya Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesine karar verdi.



İşte telefon görüşmeleri



İddianamenin 226’ncı sayfasında yer alan bilgiye göre Nusret Argun ile AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya arasında, 15.02.2008 günü saat 14.29’da başlayan telefon görüşmesinde şu konuşmalar geçti:



Argun: Burada açanlar var. Dışarıda serbest. Hasta başı 2 bin dolar alıyor.



Çetinkaya: Tamam onları bir listele. ’Özkan abi (AKP Milletvekili Özkan Öksüz) sen bunun için mi yapıyon’ diye ben hu haftaki toplantıda konuşayım.



Argun: Dışarıda açılan merkez, Tıp Fakültesi’nde bu işin açılmaması için uğraşıyor. (AKP’li Özkan Öksüz’ü kast ederek) Niye uğraşıyor adam?



Çetinkaya: Tamam abicim. Sen bana veriyorsun. Ben de yarın, salı günü öttürüyorum.



Argun: Tamam ben o merkezin adına kadar veririm.



Çetinkaya: Tamam bak. Milletin içinde soruyorum. ’Sen bu iş için telefon açtın mı Kamu İhale Kurumu’na’ diye. Ayıp ya, ahlaksızlık ya.



Ve dekanın konuşması



Aynı konuyla ilgili, ’örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, ihaleye fesat karıştırmak’ iddiasıyla tutuksuz yargılanacak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı ile örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Mustafa Mete arasında da şu görüşme geçiyor:



Özkağnıcı: Nusret’in ifadesine göre, yani buraya adamlar, burada Konya’da bir şebeke var. Bizim kurmamızı istemiyorlar. Bu Özkan Öksüz denen bir h...r var ya milletvekili.



Mete: Evet hocam.



Özkağnıcı: Şerefsiz herif. Cem’i de aradım. Dedim ki ’Bu p......klere hasta göndermeyin’ dedim ya. Özkan Öksüz denen herif.



’Kepaze bir olay’



AKP Konya Miletvekili Abdullah Çetinkaya, adının karıştığı Konya’daki ’Okyanus’ operasyonuna, "Öyle kepaze bir olay ki, memlekete hizmet eden insanlar lafla, sözle suçlanıyor. Bu ülkenin bir kuruşunu yiyorlarsa hep birlikte asalım. Ama Konya’ya bir sürü hizmet etmiş insan var" diye tepki gösterdi. Çetinkaya, Hürriyet’e davayı şöyle değerlendirdi:



Nusret okul arkadaşım



"Nusret, Ereğli’den hemşerimiz, ilkokuldan, mahelleden arkadaşım. Bizi herkes arıyor, ’Şurada bir sıkıntımız var yardımcı olun’ diye. Konuşmalarımda ne olduğuna bakılırsa, millete devlete zarar getirmeden doğru dürüst şeyler yapın demişizdir. Şunun hakkını şuna verin demeyiz, onu kimse ispat da edemez. Gaz ihalesini alan şirketin ortakları arasında Nusret de var. Bir de hastanenin yemek ve hizmet ihalesini aldılar. Ereğli başhekimi de bu olaydan tutuklandı ama serbest bırakıldı sonra.



Zengin, ihtiyacı yok



Bu olayda Konya’nın koskoca rektörü yendi. Ailecek zengin bir insan, ihtiyacı yok. Suçlamaların gerçekliğine de inanmıyorum. Varsa suçu, bitirin bir an önce davaları, ister 50, ister 100 yıl verin. Ama böyle kepazelik olmaz. Başhekim iki araba istemiş. Konuştum. Gönder arabalari millete hizmet etsin demişiz. Ama oraya aldıkları konuşmalarımda, bunun önünü söylemiyorlar. Yazık günah. Bu ülkeye hizmet edenle soyanları ayırt etmek lazım, ben bunu bilirim.



Öksüz: Devlete 1.5 milyon lira kazandırdık



Okyanus operasyonundaki telefon kayıtlarında adı geçen AKP Konya Milletvekili Özkan Öksüz, tek firmanın katılması nedeniyle "peşkeş" görüntüsü veren tıbbi cihaz alımı ihalesini iptal ettirerek, devlete 1.5 milyon lira kazandırdıklarını söyledi. Öksüz, şöyle konuştu:



"İhaleye tek firmanın girmesine Konya milletvekilleri olarak hep birlikte karşı çıktık. ’Tek firmanın katılması yarın size de zarar verir, peşkeş çekilmiş gibi değerlendirilir’ dedik. İtiraz ettiğimiz bu ilk ihale 5 milyon 350 bin YTL’ye verilmişti. İkinci ihaleye üç firma katıldı, sonuçta da Siemens firması 3 milyon 725 bin dolarla kazandı. Ancak, ilk ihalede bu cihazla ilgili aksesuarlar, bu işin eğitimi ve ek ilave cihazlar unutulmuştu, ikincisine bunlar da eklendi. Fiyata bunlar da dahil oldu. O günkü dolar kuru 1.25-1.3 civarında olduğu düşünülürse, sonuçta devlete 1.5 milyon TL kazanç sağlamışız. Bunu yaparak yanlış mı yapmışız? Benim bu adamlarla bir işim de olmaz."



Argun için 1205 yıl isteniyor



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Okyanus Şirketler Grubu’na yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında şirketin yönetim kurulu Başkanı Nusret Argun, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile bazı dekanlar, çok sayıda hastane başhekimi, doktor, müfettişin de bulunduğu 45’i tutuklu, 5’i aranan 234 kişi hakkında, 756 sayfalık iddianame ile dava açıldı. Savcı, tutuklu Argun hakkında toplam 1205 yıl, Rektör Okudan için 28 yıl hapis cezası ile elde ettikleri malların müsaderesini istedi.



4 Mayıs Pazartesi günü Adana Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak duruşmada, 45’i tutuklu, 4’ü firari, 1’i hakkında yakalama emri bulunan, 184’ü tutuksuz 234 şüpheli yargılanacak.

