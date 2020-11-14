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AKP Milletvekili Yusuf Beyazıt Koronavirüs'e yakalandı

14 Kasım 2020 19:42

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Beyazıt, sosyal medyadan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif belirtilerle süreci geçirdiğini kaydeden AKP'li Beyazıt, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptırmış olduğumuz covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz."

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