AKP Milletvekili Yıldız’dan "Kendimi affedemedim" diyen eski bakan Fakıbaba’ya: İki yüzlü

Eski Tarım ve Orman Bakanı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin olarak yaptığı açıklama nedeniyle “kendisini affedemediğini” söyledi. AKP Milletvekili Yıldız, sosyal medya hesabından isim vermeden Fakıbaba için “iki yüzlü siyasetçi” ifadesini kullandı.

Yıldız, Twitter’daki paylaşımında, “Siyaset arenasında ve toplum nezdinde karşılığı kalmayan başka siyasi parti arayışı içerisinde olan iki yüzlü siyasetçinin PKK bağlantıları net olan aileyi zavallı gibi göstermesinden utanç duyuyorum. Bu entrikalar ve oyunlar Reisimiz,Bayrağımız ve Vatan sevgimizden vazgeçirtemez” ifadeleri yer verdi.

Fakıbaba, o dönem "terör olayı" dediği saldırı için Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşmuştu.

Fakıbaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben ne hakimim, ne savcıyım, ne avukatım. Vicdanımın sesini dinledim. Bana terör olayı olarak anlatılmıştı. Ben de dedim ki 'PKK yapmış.' Bakandım, o zaman. Bana göre bu, devlet adamına yakışır konuşma olmadı. Ama bana öyle söylendi, ben de öyle bir ifadede bulundum. Keşke söylenmeseydi, keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım. İki gün sonra baktım ki, Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana bir şey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim."

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işy erlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesine saldırmış, başlayan olaylarda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları Suruç Devlet Hastanesi’nde de saldırılarını sürdürmüş, ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar eşi Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde linç edilerek öldürülmüştü. Yaşanan olaylarda AKP’li milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da bulunamayan bir silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirmişti.

Olaya dair yürütülen soruşturma, aynı gün olmasına rağmen işyeri ve hastane olarak iki ayrı dosyaya ayrıldı. İşyeri dosyası ile ilgili açılan davada, Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl ile hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan katliama dair 4 yıldır "Gizlilik" kararı ile yürütülen soruşturma dosyasında ise geçen hafta ilk gözaltılar yaşandı.

Soruşturma kapsamında en son olarak AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın akrabalarının da içinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

TIKLAYIN-Eski bakan Fakıbaba'dan Şenyaşar ailesine: Kendimi affedemedim, devlet adamına yakışmadı