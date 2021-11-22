AKP milletvekili, Venezuela seçimlerinde gözlemcilik yaptı

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da düzenlenen yerel seçimlere, Türkiye'den 'gözlemci' olarak AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezuela Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram'ın da aralarında bulunduğu heyet katıldı.

Ülkede 23 şehrin valileri ile 335 ilçenin belediye başkan ve belediye meclis üyeleri için düzenlenen seçimde, 4 yıllık boykotun ardından muhalefet partileri de yer alıyor.

Gözlemci olarak Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden gözlemcilerin bulunacağı seçimde, Türkiye'den de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezuela Dostluk Grubu Başkanı Bayram'ın da aralarında yer aldığı heyet hazır bulundu.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bölgesel ve yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, iktidar partisi ülkedeki 23 eyaletten 20'sinde kazandı. Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 90'ının sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sini aldı.

Muhalif partiler ise 4 yıllık boykotun ardından katıldığı seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zulia olmak üzere 3 eyalette seçimleri kazandı.