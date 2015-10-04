AKP Milletvekili Turan, CHP'nin kedisi Şero'yla tartıştı

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Twitter'da, CHP'nin kedisi Şero adına açılmış hesapla tartıştı. Tartışma, AKP Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin 1 Kasım seçim beyannamesinde yer alan vaatlere bulunacak "kaynak" özelinde gerçekleşti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Twitter'daki tartışma, Şero'nun "Vaadleri atıp tutuyordunuz da kaynak nerede kaynak" mesajı ile başladı.

Şero'nun bu tweet'ine, AKP Çanakkale Milletvekili Turan kendi Twitter hesabından yanıt verdi. "Benim adım Kemal diyene inanıyorsunuz ya :)" yazan Turan, her vaadin kaynağının olduğunu söyledi.

Şero hesabından buna karşılık "Kaynak bulsanız onu da çalarsınız. Biz o yüzden kaynağımızı söylemedik" yanıtı geldi. Turan ise, "Yenileyin bu iftiranızı ve hakaretinizi, sittin sene 17 puan arkadan sadece hakaret edebileceksiniz yoksa" diye yazdı.

Kedi Şero'nun milletvekiline, "İstediğiniz kadar bağırın sittin sene O'nu başkan yaptıramayacaksınız" dedi.

Bülent Turan'ın buna karşılık yazdığı "Muhtar olamayacaktı" tweet'ine ise Şero'dan "Sürekli muhtarları toplamasının sebebi o tavmadan dolayı mı? He şimdi anladım" oldu.