AKP Milletvekili Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine milletvekili olduğunu ancak vekilliği beceremediğini söyledi. Sofuoğlu, “Bir daha asla aday olmayacağım” dedi.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki “Dur Bi Dinle” isimli programına konuk oldu.

Programda AKP'den milletvekili olma sürecini anlatan Sofuoğlu, "aslında milletvekili olmak istemediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ricası üzerine vekilliğe aday olmayı kabul ettiğini "söyledi. Sofuoğlu, "Bir daha asla aday olmayacağım" diye konuştu.

"Paraşütle bir dünyanın içine girmiştim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" diyen Sofuoğlu, kararından vazgeçmek istediğini Erdoğan'a söyleme kararı aldığını açıkladı. Sofuoğlu, adaylık sürecindeyken kararı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile "Ben bu işi yapamayacağım ağabey. İzin isteyeceğim. Ne dersin bu duruma?" diyerek paylaştığında "Eğer onu üzmek istiyorsan böyle bir süreçte git söyle" cevabını aldığını belirterek "Şimdi ben bunu nasıl söyleyebilirim o saatten sonra. Söyleyemedim. Ok yaydan çıktı, seçim oldu ve ben milletvekili oldum. Bir şekilde idare edeceğim dedim" diye konuştu.

Sofuoğlu, programın devamında bir daha aday olmayacağını belirterek, “Kesinlikle bir daha aday olmayacağım. Seçim çalışmaları başladığında Sayın Cumhurbaşkanıma gideceğim 'Ben milletvekilliğini beceremedim, bana göre değil' diyeceğim ve müsaade isteyeceğim. Önümde güzel hayallerim ve projelerim var. Onları hayata geçireceğim” diye konuştu.