AKP milletvekili Oya Eronat'ın koruma polisi, PKK soruşturmasında gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili kimlikleri belirlenen üç şüpheli için geçen hafta yakalama kararı çıkarıldı.Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine 30 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kayseri'ye getirildi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isimden birinin AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi olduğu öğrenildi. PKK üyelerine sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’de gözaltına alınan polis memurunun dört gündür Kayseri’de sorgulandığı belirtildi.

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adının, ekim ayında MİT ve Emniyet işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK üyesi olduğu belirtilen Ferhat Tekiner‘in ifadesinde geçtiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili olarak Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” dedi.