AKP milletvekili Orhan Miroğlu: Bölgedeki AK Parti'li seçmen bile HDP'nin Meclis'e girmesini istiyordu

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 7 Haziran seçimlerinde bölgedeki AKP seçmeninin de HDP'nin Meclis'e gitmesini istediğini bunun nedeninin de 'barış' talebi olduğunu söyledi. Miroğlu, "Ama temsil edildikten sonra siyasetin güçlenmesi bu arkadaşların hiçbir şekilde gündeminde olmadı" dedi.

Orhan Miroğlu Nusaybin’de çeşitli kurumların temsilcileri ile bir toplantı yaptı. 7 Haziran seçimlerinde bölgedeki AKP seçmenlerinin bile HDP’nin Meclis’e girmesini istediğini söyleyen Miroğlu, bunun tek sebebinin barış isteği olduğunu söyledi. Miroğlu, toplantıda CHP’yi de eleştirerek, “CHP Türkiye’yi yönetmeye hazır bir parti değil” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP İlçe binasında dün yapılan toplantıda Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, “Halk ve devlet arasındaki güven, güven bunalımları çok ayrı yerde duruyor. Ama siyaset kurumunun bu bölgede güven vermesi gerekiyor. STK’larımız ve aydınlarımız olacaksa AKP’nin bu yürüyüşünü, bölgedeki siyasi varlığını güçlendirmekten başka çaremiz yok. Bu zayıfladığı zaman ne olur? Haziran seçimlerinden sonra ne yaşadıysak inanın o olur. Hepimiz çok büyük bir endişeyle karşı karşıya kaldık. Bölge halkının yüzde 80’ini, hatta AKP’liler bile HDP’nin barajı aşıp Meclis’e gitmesini istiyordu. Bunun tek sebebi barış olsun, huzur olsun artık, çözümü dağlarda bomba koyarak aramasın, siyasetin kanallarını kullansın ve Meclisin bütün imanlarının gücü oranında hayata geçirsin diye halk, bu partinin Mecliste, temsil edilmesini istedi. Ama temsil edildikten sonra yaşadığımız şeyler, hemen çok güçlü şekilde çatışma ortamına girmesi, bu arkadaşların siyasetin güçlenmesi, demokrasi ve siyasetin sınırlarının genişlemesi, hak ve taleplerinin peşinde koşacak imkanlar yaratmamız, bütün bunlar onların hiçbir şekilde gündeminde olmadı” dedi.