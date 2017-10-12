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AKP Milletvekili Mehmet Ali Şahin evleniyor

1950 doğumlu Şahin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı

12 Ekim 2017 12:31

Üç yıl önce eşini kaybeden eski TBMM Başkanı, AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin yeniden evleniyor.

Dört çocuk babası 67 yaşındaki Şahin, AKP Genel Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan Zuhal Fırat'la (39) önceki gün aile arasında bir törenle nişanlandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Şahin, Siyasi İşler Başkanı olarak Genel Merkez'de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Zuhal Fırat da sekreteri olarak çalıştı. Şahin görevden ayrılınca bir dönem Hayati Yazıcı'yla çalışan Fırat, daha sonra da partinin Medya Tanıtım Başkanlığı'nda görev yaptı. Fırat, partiden ayrıldı, tüm sosyal medya hesaplarını da kapattı.

1950 doğumlu olan Şahin, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la arkadaş oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Refah Partisi Eminönü İlçe Başkanlığı yapan Şahin, Refah, Fazilet Partisi ve AKP'den vekil seçildi. Şahin, TBMM Başkanlığı ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

"Bu konuda haber olmak istemiyorum"

Mehmet Ali Şahin, yarın yapılacak düğün öncesinde geldiği Meclis'te ise milletvekillerinin ilgi odağı oldu. Ak Parti kulisinde tebrikleri kabul eden Şahin, gazetecilerin evlenmesiyle ilgili soruları üzerine “Bu konuda haber olmak istemiyorum” dedi.

 

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