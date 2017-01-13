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AKP Milletvekili Külünk: Anayasa değişikliği ile 200 yılın hesabı sorulacak

Metin Külünk, anayasa teklifi ile "bürokratik oligarşinin belini kıracağını" iddia etti

13 Ocak 2017 21:48

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, anayasa değişikliğinin  "bürokratik oligarşinin belini kıracağını" ve “200 yılın hesabının sorulacağını” iddia etti.

Metin Külünk’ün konuştuğu Diriliş Postası haberi şu ifadelerle verdi:

"Başkanlık sisteminin bürokratik oligarşinin belini kıracağını dile getiren Metin Külünk, bürokratizm 1808’deki Sened-i ittifak ile ülkeyi ele geçirmeye başladığını, 1960 ihtilali ile birlikte de işgal ettiğini anlatırken, 200 yılın hesabının sorulacağını dile getirerek, ‘Anayasa değişikliğinin esas manası Türkiye de devlet benim diyen, halktan yetki almayan, egemenliğin millete ait olduğunun farkında olmayan, milletin egemenlik hakkını tereddütsüz gerektiğinde Anayasa’dan aldıkları meşruiyetle zapturapt altına almayı meşru gören bir bürokratizmin sınırlandırma değişimidir’ dedi.”

 

Külünk’ün tartışılan açıklamaları

 

Metin Külünk Mart 2014 yılında, Habertürk’te Balçiçek İlter’in programına katılmış ve 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili “Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir” demişti.

Metin Külünk, Ekim 2014’te haber yapmak için AKP’nin programını takip eden Yeni Şafak muhabiri Kübra Kara’ya ağır hakarette bulunmuştu. Gazeteciye, ‘Ahlaksız…Saygısız…Edepsiz’ şeklinde ifadeler kullanan Külünk, muhabir Kara’yı tehdit de ederek, ‘Hangi gazetedesiniz? Patronlarınızla konuşurum. Benim adım Metin Külünk, yaz’ demişti.

 

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