AKP milletvekili kaza yaptı; 2 kişi öldü...

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bugün yönetimindeki otomobille kaza yaptı. Milletvekili Bilgiç ile yanındaki danışmanının yaralı kurtulduğu kazada, çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 39’uncu kilometresinde meydana geldi. Mardin’de dün gece şehit olan polislerden Sezgin Uludağ’ın bugün yapılacak cenaze törenine katılmak için seçim bölgesi Isparta’ya gitmek üzere otomobille yola çıkan Süreyya Sadi Bilgiç, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Uyanık yönetimindeki otomobile çarptı.

Süreyya Sadi Bilgiç ile yanında bulunan danışmanı Vedat Gür, araçların hurdaya döndüğü kazayı yaralı atlatırken, çarptığı otomobilde bulunanlardan İbrahim Uyanık ve Fatma Çelik öldü, sürücü Ercan Uyanık ile Pembe Uyanık, Burak Uyanık ve Mehmet Kalem yaralandı.

Yaralılardan Milletvekili Bilgiç ile danışmanı Gür, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, diğer 4 yaralı da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.