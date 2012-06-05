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AKP Milletvekili Hakan Şükür trafik kazası geçirdi

Eski Galatasaraylı futbolcu Şükür'ün, ayağında çatlak ve kırıklar oluştuğu öğrenildi

05 Haziran 2012 12:14

Eski futbolcu ve AKP Milletvekili Şükür, trafik kazası geçirdi. Şükür sol ayağını kırdı.
 
AKP Milletvekili Hakan Şükür, trafik kazası geçirdi. Eski Galatasaraylı futbolcu Şükür'ün, ayağında çatlak ve kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Efsane golcü resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile kazayı doğruladı.

Şükür, "Geçirmiş olduğum talihsiz kaza sonrasında, sol ayağımda meydana gelen çatlak ve beraberinde oluşan kırık neticesinde bir müddet ayağa kalkamayacağımın bilgisini selam, sevgi ve saygılarımla değerli kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerini kullandı.

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