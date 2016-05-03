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AKP milletvekili, eski Ekonomi Bakanı’nın korumasına çarptı!

Zeybekci: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... Bu rezaletin engellenmesi lazım

03 Mayıs 2016 18:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar'ın aracı, AKP TBMM Grup toplantısından çıkan eski Ekonomi Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin yanında yürüyen koruması Murat Ekinci'ye çarptı. Kolundan ve boynundan darbe alan Ekinci'ye ilk müdahale, Meclis Sağlık Merkezi personeli tarafından yapıldı. Ekinci daha sonra Güven Hastanesine kaldırıldı. 

Hürriyet'in haberine göre Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerleşke içindeki araçları göstererek, "Arabaların bu kadar kıymetli olduğu bir ortamı tasvip etmek mümkün değil. Kaldırımlara konan arabalar, arabaların arasından çıkan insanlar, sürat yapan arabalar... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... Bu rezaletin engellenmesi lazım" dedi.

 

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