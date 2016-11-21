AKP Milletvekili Eldemir böyle savundu: 16 yaşındakileri gece kulüplerine...

AKP Bilecik Milletvekili Halil Erdemir, kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinsel istismara uğrayanlarla ile failin evlenmesi durumunda failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini içeren önergeyi "Siz bir taraftan 16 yaşındakileri sanatçı kimliği ile gece kulüplerine çıkarılmasına her türlü müsaadeyi göstereceksiniz. Veya kızlı- erkekli aynı evde kalmalarını meşru göreceksiniz. Öbür taraftan ailelerin rızası olan, kızın-erkeğin rızası olan evliliğe 'hayır' diyeceksiniz. Burada yanlışlık var" sözleriyle savundu.

"Benim jenerasyonumun anne ve babaları 18 yaşından önce evlenmiştir"

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, Bilecik'te bir lokanta açılışına katılan milletvekili Halil Eldemir, gazetecilerin gündemle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı. Eldemir, kamuoyunda tartışılan cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini içeren önergenin muhalefet tarafından istismar edildiğini söyledi.

Önergeyi savunan Eldemir şöyle konuştu:

"Bu konu hassas bir konudur. Burada telaffuz edilen kavramların sıkıntısı yaşanıyor. Yasalara göre 18 yaşından önce nikah kıyılamıyor. Kız ile erkek görüşüyor ve aileler anlaşıyor. Evlenmeye karar veriyorlar. Gidip evleniyorlar ama nikahı yapamıyorlar. Nikahı yapamadıkları zaman resmi olarak kayıt altına alınamıyor. Daha önceden çıkan yasaya göre 18 yaşından önce evlenenler için erkek tacizci, kadın ise istismara uğramış kişi olarak geçiyor. Bizim yapmak istediğimiz, aile müessesesini kurmuş olan mağdurların mağduriyetlerini gidermektir. Ben 44 yaşında bir adamım. Benim jenerasyonumun anne ve babaları 18 yaşından önce evlenmiştir. Bu şu anda yasa gereği suçtur. Bu tecavüz edilmiş, zor kullanılmış, cinsel tacizde bulunmuş insanlara yönelik bir çalışma değildir. Bu tamamen karşılıklı rıza ile yapılmış evliliklerde aile bütünlüğünün sağlanması adına yapılmaktadır. Burada muhalefet bir çığırtkanlık yapıyor. Siz bir taraftan16 yaşındakileri sanatçı kimliği ile gece kulüplerine çıkarılmasına her türlü müsaadeyi göstereceksiniz. İnsan hakları ihlali diyeceksiniz. Barlarda 18 yaş altındaki kız çocuklarını sahneye çıkaracaksınız. Bunun adı kızları korumak olacak. Veya kızlı-erkekli aynı evde kalmalarını meşru göreceksiniz. Öbür taraftan ailelerin rızası olan, kızın-erkeğin rızası olan evliliğe 'hayır' diyeceksiniz. Burada yanlışlık var."