AKP Milletvekili Çelebi'den "Türkiye'de demokrasi var" örneği: HDP'li Gergerlioğlu’nu alan da hâkimdi dışarı salan da hâkimdi

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye’de demokrasi olduğunu savundu. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 3 ay cezaevinde kalan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanıp serbest bırakılmasıyla savundu. Çelebi, "Demokrasi yok’ diyorlar. Gergerlioğlu'nu içeri alan da hâkimdi, dışarı salan da hâkimdi. Demek ki bu ülkede demokrasi varmış, bakın sistem işliyor” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Biz siyasetçiyiz, siyaset yapacağız ama bizim için ilk önce, birinci derecede gelen devlettir. Bakın, şimdi bir konuşmacımız şöyle söyledi: ‘Demokrasi yok’ diyorlar. Peki, tamam; demokrasi yoksa, sabah Gergerlioğlu konuştu. Onu içeri alan da hâkimdi, dışarı salan da hâkimdi. Ha, demek ki bu ülkede demokrasi varmış, sistem işliyor, bakın sistem işliyor” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Çelebi’nin bu sözlerinin ardından HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “Bazen sen cezaevine girsen, bazen ben cezaevine girsem…” diye yanıt verdi. Karşılıklı itirazların ardından HDP’li Tiryaki "Ama hep ben cezaevine giriyorsam orada demokrasi yok” dedi.

AKP’li Çelebi, HDP’li Gergerlioğlu’nun cezaevine girmesine ilişkin sözlerini şöyle açıkladı: "Sistem şu: İşinize geldiği zaman tu kaka işinize gelmediği zaman alkış. Burada mesele şu: Anayasa ne diyorsa hâkim savcı ona göre karar verir. Hâkim savcının el kitabıdır, diyor ki: ‘Ya, bu benim, devletin bana vermiş olduğu görev. Burada ne yazıyorsa ben bunu yaparım. Bir yanlışlık mı gördü? Anayasa Mahkemesine gitti, serbest bıraktı, bitti.”

Soysal medya paylaşımı nedeniyle 2 yıl 6 hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 3 ay Sincan F tipi cezaevinde tutuklu kalmıştı.