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AKP, milletvekili aday adaylık başvurusunda bulunanlardan taahhütname aldı

AKP'nin adaylık başvurusunda bulunan kişilerden milletvekili seçilmeleri halinde; TBMM çalışmadığı ve görevli olmadıkları günlerde seçim bölgelerinde olacaklarına dair taahhütname aldığı belirtildi

20 Mayıs 2018 19:43

AKP,  24 Haziran'da yapılan Milletvekili Genel Seçimi için  milletvekilli aday adaylık başvurusunda bulunan kişilerden taahütname aldı. Adaylar, seçildikleri takdirde, TBMM çalışmadığı ve görevli olmadıkları sürece tüm zamanını seçim bölgelerinde geçireceklerine ilişkin yazılı taahhütname imzaladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP tarafından 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden yazılı bir taahhütname istendi.

Milletvekili aday adayları, "Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim" yazılı bir taahhütname imzaladı.

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