AKP, milletvekili aday adaylık başvurusunda bulunanlardan taahhütname aldı

AKP, 24 Haziran'da yapılan Milletvekili Genel Seçimi için milletvekilli aday adaylık başvurusunda bulunan kişilerden taahütname aldı. Adaylar, seçildikleri takdirde, TBMM çalışmadığı ve görevli olmadıkları sürece tüm zamanını seçim bölgelerinde geçireceklerine ilişkin yazılı taahhütname imzaladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP tarafından 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden yazılı bir taahhütname istendi.

Milletvekili aday adayları, "Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim" yazılı bir taahhütname imzaladı.