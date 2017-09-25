AKP Milletvekili Abdulkadir Yüksel hayatını kaybetti

Meclis'teki odasında kalp krizi geçiren AKP Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Abdulkadir Yüksel, Meclis’teki makam odasında rahatsızlandı. Meclis doktorune giden Yüksel’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Meclis ambulansıyla en yakın Güven Hastanesi’ne sevk edilen Yüksel burada yapılan müdahalelere rağmen Yüksel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başbakan Yıldırım: Üzüntümüz büyük

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in vefatına ilişkin, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi." dedi.

Yıldırım, Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Gaziantep Milletvekili Yüksel'in bugün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini belirtti.

Yüksel'e Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Birecik'te belediye başkanlığı yapmış, hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Yüksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenleneceğini, ikindi namazına müteakiben de doğduğu Birecik'te toprağa verileceğini ifade etti.

Yıldırım, Gaziantep Milletvekili Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ve diğer aile bireylerine de başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise Yüksel'in yıllarca belediye başkanlığı yaptığını ve örnek bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Abdulkadir Yüksel kimdir?

Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Birecik'te tamamladı. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Birecik'te 1994-99 ve 2004-09 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Yüksel'in 3 çocuğu bulunuyor.

Abdulkadir Yüksel, 25 Eylül 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.