Bahçeli: AKP, milletin sandıktaki tercihine saygısızlık yapıyor

MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tutuklu vekiller için söylediği 'Bizim sorunumuz değil' sözünü eleştirdi: Milletin sandıktaki tercihine saygısızlık

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, tutuklu milletvekillerine değinerek, “Halen tutuklu bulunan milletvekillerinin mağduriyetleri kalıcı olarak giderilmeli, tutukluğun adı konulmamış infaza dönüşmesi artık engellenmelidir” dedi. Bahçeli, şöyle konuştu:

TBMM Başkanı’nın, çözüm bulma konusunda parti guruplarıyla temaslarda bulunması olumlu netice vermeli ve diyalogla millet iradesini temsil eden ve aralarında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan’ın da bulunduğu değerli isimler Meclisimizdeki yerlerini almalıdır. Başbakan Erdoğan’ın bizim sorunumuz değil diyerek ipe un serme çabası, en başta milletimizin sandıktaki tercihine haksızlık olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, millet iradesini çarpıtarak, milli egemenliği yanlış ve kasıtlı yorumlayarak siyasi hırslarına payanda yapmaya kalkışan kim olursa olsun ilk önce karşılarında bizi bulacaktır.

Mazeret olarak sığındıkları çoğunlukçu sapmayla, Türkiye’nin sırtına hançer vurmaya, Türk milletinin kardeşliğini sakatlamaya heveslenenler; Ulus’taki tarihi ve milli coşkunun hala var olduğunu ve gerekirse tekrar yeni bir kurtuluş mücadelesi vermekten kaçınmayacağını akıllarından çıkarmamaları gerekmektedir.”

'Kartpostal milliyetçiliği'

Konuşmasında “kartpostal milliyetçiliği” benzetmesi yapan Bahçeli, şöyle dedi: “Yeri gelince milliyetçi kesilen, yeri gelince küreselci olan, kimi zaman BOP’çu kimi zaman Türkiyeli olarak kendisini takdim eden, karar ve uygulamalarında Ankara’nın menfaatinden daha çok başka başkentlerin projelerini savunan kararsız ve dengesiz zihniyetlerin, Milli Mücadele mührünü barındıran kutlu Meclisimizin saygınlığını içtenlikle benimsemeleri bize göre çok zordur. Bunların;kartpostal milliyetçiliği yapmaları kendilerine yetmeyecektir.Panayır milliyetçiliğine soyunmaları bir şey kazandırmayacaktır.Dekor ve süs milliyetçiliğiyle istismarda sınır tanımamaları eninde sonunda hesap vermelerine engel teşkil edemeyecektir.”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı

Türkiye’nin gittikçe derinleşen ve genişleyen bir kavga ve tahammülsüzlük ortamını yaşamakta olduğunu kaydeden Bahçeli, “Devamlı arkasına bakan, gerideki olaylara yanlı ve tarafgir bir şekilde takılan, kin ve öfkesiyle geleceğin ufkunu karartan AKP zihniyeti, dayanışma ve kardeşlik hissiyatının dejenere olduğunu bir türlü fark edememektedir.Gaziantep’te bir doktor kardeşimizin hunharca ve alçakça katledilmesinin sebeplerini de bu karanlık iklimde aramak lazımdır.Şifa dağıtan, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri hastalarını iyileştirmek için kullanan doktorlarımızın ve sağlık görevlilerinin karşılaştıkları kaba ve vahşi saldırıları buradan şiddetle kınıyorum. Bu ibretlik vaka AKP’nin sağlık politikalarının eseri ve az önce de vurguladığım anlam bunalımının hazin bir örneğidir” diye konuştu.

'Milletvekilliği görevini içine sindirmeyen şahıs'

Konuşmasında isim vermeden BDP Van Milletvekili Özdal Üçer’den bahseden MHP Genel Başkanı, şöyle dedi:

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan bir doktorumuzun da, bölücülüğün Meclis uzantısı bir partinin milletvekili tarafından şiddete maruz kalmasını da nefretle telin ediyorum.

Taşıdığı milletvekilliği görevini içine sindiremeyen ve layıkıyla benimsemeyen bu çürümüş şahsın, yalnızca mesleğini yapmakla meşgul olan bir kardeşimize el kaldırmasının ve dağdaki arkadaşları gibi vahşiyane bir tutum içinde hareket etmesinin karşılıksız bırakılmamasını temenni ediyorum. Bu olay, kimi zaman polise tokat atan, kimi zaman da doktora saldıran bu zihniyetin besin kaynağının ne olduğunu açıklıkla göstermiştir. Kaba güç gösterisi ile kamu görevini yerine getirenlere karşı uygulanan kirli ve aşağılık niyetlerin cevapsız bırakılmaması bizim en acil istek ve beklentimizdir.

Bu anlayışın, dağdaki eşkıyalıkları yetmiyormuş gibi, kamuya ait yerlerde görev yapanlara el kaldırmaları ve darp etmeleri insanlığın neresinde bulunmaktadır?”

'TBMM bu saldırgana duyarsız kalmamalı'

Meclis’i de göreve çağıran Bahçeli, “Türkiye Büyük Millet Meclisi bu saldırgana duyarsız kalmamalı, hukuk bu çapulcunun yakasını bırakmamalıdır.Şayet önlem alınmaz, gerekli tedbirlerde gecikme yaşanırsa; önüne gelen milletimize hizmet ve yardımla meşgul olan çalışanlarımıza orman kanunlarını uygulayacak ve bunu da kendilerinde hak olarak görecektir” dedi.

Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin vatandaşın gözünü boyamak için uydurulmuş temelsiz ve içi boş bir adım olduğunu iddia eden Bahçeli, “Sağlık politikalarını yürüten bakan, çirkine güzel elbisesi giydirerek durumu ve vaziyeti kurtarmanın fırsatçılığında ve derdindedir.İnanıyorum ki, gün gelecek tüm gerçekler ortaya çıkacak, bu defa da AKP’nin sağlığı bir daha iyileşmemek üzere sandık marifetiyle bozulacaktır” dedi.