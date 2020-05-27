AKP, MHP’nin önerisi için görüş almaya başladı: 'Meclis’te grup kurma kriterinin kaldırılması' öneriler arasında

Kulislerden edinilen bilgiye göre AKP, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin milletvekili transferine ilişkin getirdiği önerisini hayata geçirmek ve yeni kurulan partilerin seçime girmesiyle ilgili düzenleme için görüş toplamaya başladı.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın kulis haberine göre, bu konuda bir çalışma başlattıklarını açıklayan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın, partinin hukukçu milletvekillerinden de görüş almaya başladığı öğrenildi. Vekil transferine karşı tartışılan öneriler ise şöyle:

“Bir partinin seçime katılabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar arasında bulunan ‘Meclis’te grup kurması’ kriteri kaldırılabilir. Böylece, bir partinin seçime katılmasının önünü açmak için başka partiye milletvekili transferinin önü kapatılabilir.

Herhangi bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis’te grup kurma şartının aynen kalması durumunda, başka bir değişiklik yapılarak, ‘seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte’ milletvekillerinin parti değiştirmesine izin verilmeyebilir.

Yapılacak yasa değişikliği ile partilerin, ‘seçime bir yıl veya 6 ay kala Meclis’te grup kursa da’ seçime girmesine izin verilmeyebilir.”