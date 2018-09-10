"AKP-MHP ittifakı gerçekleşirse CHP'nin 8 belediyeyi kaybetme riski büyük"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapması durumunda CHP'nin aralarında büyükşehirlerin de olduğu 8 belediyeyi kaybedebileceğini yazdı.

Selvi bugünkü yazısında Mart 2019'da yapılacak seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı şunları kaydetti:

İttifak işinin diğer ucunda ise CHP yer alıyor. 7 Eylül Cuma günü yapılan MYK toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim hazırlıkları ve olası ittifak senaryoları üzerine iyi hazırlanmış bir sunum yaptı. Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP’nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti. Seyit Torun’la konuştum. Analizin 24 Haziran seçim sonuçlarına göre bir kamuoyu şirketi tarafından hazırlandığını söyledi. Bunun üzerine 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran seçimlerini ayrı ayrı tablolar yaparak inceledim. İki seçimin dinamikleri farklıdır, buna dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ama önemli oy kaymaları söz konusu. 24 Haziran sonuçlarına göre eğer AK Parti-MHP ittifakı gerçekleşirse CHP’nin Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ’da kaybetme riski büyük. Ama bir de İYİ Parti faktörü var. Seyit Torun, İYİ parti ile ittifak yapıldığı takdirde bazı illerin CHP’de kalabileceğini söylüyor. Burdur, Tekirdağ, Giresun ve Eskişehir’de İYİ Parti ile ittifak CHP’yi kurtarabilir. Hakeza Antalya’da, İzmir’de, İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti desteği CHP için anlamlı olabilir.

31 Mart seçimleri İYİ Parti’nin yerelde ilk sınavı olacak. Ege ve Trakya’nın bazı illerinde İYİ Parti’nin bir gücü olduğu gözleniyor ama parti ilk günlerdeki pırıltısından uzaklaşıp çalkantılı bir döneme girdi. O nedenle, 24 Haziran’da aldığı oyu yerel seçimlere taşıyabilecek mi? Ayrıca 24 Haziran deneyiminden sonra CHP ile ittifaka girecek mi? Bunlar önemli sorular.

Kılıçdaroğlu, “Onlar ittifak kursunlar. Biz halkla nasıl ittifak kurulacağını göstereceğiz” diyor. Sanki ittifaka çok sıcak değil gibi. Seyit Torun ise “Ağırlık olarak taban ittifakı üzerinde duruyoruz. Ama ittifak ihtimaline de kapıları kapatmış değiliz” diye konuşuyor.

Liderler bu kez yerel seçimlere her zamankinden çok asılacaklar. Çünkü 24 Haziran seçimleri bize gösterdi ki yerel seçimler bazı liderlerin veda seçimi olabilir.