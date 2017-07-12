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AKP-MHP işbirliğine CHP'den tepki: Birlikte 20 Temmuz’u kutlasınlar

"20 Temmuz ayıbı sizin"

12 Temmuz 2017 13:13

15 Temmuz’un 1. yıldönümünde TBMM’nin bombalandığı saatte Meclis’te düzenlenecek etkinliğe muhalefetten hiçbir partinin çağrılmamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü iki partinin anmasını asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Özel, “Eğer AKP ve MHP birlikte bir şey kutlayacaksa o tarih 20 Temmuz OHAL darbesidir, onu birlikte yaptılar” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gece programına ilişkin olarak “15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün, gece yarısı Meclis’te düzenlenecek ve kerameti kendilerinden menkul 2 partinin şovuna indirgenmesi asla kabul edilemez” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şöyle konuştu:

“Eğer AKP ve MHP birlikte bir şey kutlayacaksa o tarih 20 Temmuz OHAL darbesidir onu birlikte yaptılar. 15 Temmuz’da 4 parti var hepimiz varız tüm millet var. 15 Temmuz hepimizin, 20 Temmuz ayıbı sizin. Bir hain darbe girişiminin etinden, sütünden faydalanmaya devam etmeye çalışan bir iktidar anlayışı ile karşı karşıyayız. Gündüz oturumunda liderlerin sadece 10 dakika konuşmasında ısrar edilmesi, bu konuda konuşulmasının istenmediğini ve bir kez daha kontrollü darbe söylemlerini haklı çıkarır. Öngörülen, önlenemeyen, sonuçlarından yararlanılan, üzerine konuşulması istenmeyen bir darbe.”

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