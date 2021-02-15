AKP, MHP, CHP ve İyi Parti il başkanları kesilen ağaçlar için nöbet tutan köylülere destek verdi

Antalya'da yol çalışmalarında yüzlerce çam ağacının kesilmesi üzerine bölgedeki köylüler tepki göstererek "ağaç nöbeti" ne başladı. Nöbete, AKP, CHP, MHP, İyi Parti il başkanları destek verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır Mahallesi'nde 2 bin 650 dönümlük hazine arazisinde yüz yılı aşkınlık ağaçlar kesildi. Ağaçların kesildiği yerde yol yapıldığı görüldü. AKP, MHP, CHP ve İyi Parti temsilcileri ağaç katliamına tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği bölgede yaşayan köylüler da katliama tepki göstererek nöbete başladı.

Hisarçandır Mahallesi Azası Musa Çokçu, ormanlık alanlarını savunduklarını belirterek, “Ne Orman Bakanı geliyor, ne başka kimse. Hiç kimse gelmiyor. Sonuna kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Köylülerden Mustafa Çakmak da “Ferman padişahınsa orman bizimdir” diyerek, şunların ekledi:

“Burası yüzyıllardır orman, kesecek olsak keser yakardık. Buranın orman kalmasını istiyoruz. Bu orman olmazsa yağmur da kalmaz, su da kalmaz.”