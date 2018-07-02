AKP, Meral Akşener iddiasını yalanladı: Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Genel Başkanı Meral Akşener’e yardımcılık teklif ettiği ve onun da bu teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.

İyi Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da iddiaları yalanlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ünal da iddiaya ilişkin "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" açıklamasını yaptı.