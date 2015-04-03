'AKP medyası, Başbakan Davutoğlu'nu öne çıkaran haberlere sansür uygulamış'

AKP'ye yakın televizyon kanallarına Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu öne çıkarıcı haber ve yayın yapılmaması talimatı verildiği öne sürüldü.

Davutoğlu’nun başkanlık sistemine uzun süren sessiz tutumunun ardından ‘evet’ demesi seçim öncesi AKP’de yeni bir dönemin başlamasına da neden oldu. Başkanlık sisteminin bildirgeye girip seçimde partinin birincil hedefi olmasının ardından gözler 7 Nisan salı günü YSK’ye teslim edilecek milletvekili aday listelerini kimin yapacağına çevrildi. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, parti kulislerinde listeyi büyük oranda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği belirtiliyor.

Parti, 7 Haziran sonrası Erdoğan’ın başkan olacağı anayasa değişikliğine göre dizayn edilince, partiye yakın medyaya da aynı şekilde talimat verildiği ileri sürüldü. İddiaya göre, AKP'ye yakın yayın yapan televizyon kanallarına, partinin liderinin Davutoğlu değil, Erdoğan olduğu haber ve programların da bu doğrultuda yürütülmesi talimatı verildi.

Önce Kılıçdaroğlu ardından Demirtaş

Cumhuriyet'in haberine göre, “AKP televizyonlarında” CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hiçbir şekilde olumlu haber yapılmaması şeklinde yazılı olmayan bir yasak bulunması nedeniyle, Kılıçdaroğlu, 5 yıllık genel başkanlığı süresince bu televizyonlarda olumlu hiçbir yayına konu olamazken, haberlerde bile sert eleştirel bir dille yer verildi. AKP’li televizyonların yasaklı kapsamına aldığı ikinci isim ise HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, televizyonlara, çözüm sürecini öne çıkaran haber ve yayınlar yapılması, ancak Demirtaş’ın bunun istisnası olacağı talimatı gitti. Demirtaş’ı, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yolsuzluk eleştirileri ve çözüm sürecine rağmen AKP’ye yönelik suçlamaları AKP televizyonlarının yasaklı kapsamına aldığı ikinci genel başkan olmasına neden oldu. Seçim sürecine girilmesiyle Demirtaş’ın yanında HDP’yi öne çıkaran haberlerin de azaltılması istendi.

Davutoğlu da nasibini aldı

AKP’ye yakın televizyonlara yönelik “kimler öne çıkarılacak, kimler çıkarılmayacak” talimatı Başbakan Davutoğlu’na kadar iki kez uzandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, önce Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile Erdoğan arasında yaşanan ve sonunda “tatlıya bağlanan” polemik sırasında televizyonlardan Davutoğlu’nu öne çıkarıcı ve övücü haber ve yayın yapılmaması istendi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Erdoğan arasında çözüm sürecine ve ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile “parsel parsel satma” tartışmasının yaşandığı dönemde bu televizyon kanallarına yönelik Davutoğlu ayarı fırçalamaya kadar vardı. Arınç’ın açıklamalarının haber yapılması ve yine aynı günlerde Davutoğlu’nu öne çıkaran haberler nedeniyle televizyon kanallarının editoryal sistem içindeki yöneticileri, “Bu partinin lideri Erdoğan’dır’ denilerek azarlandı. Şu anda Davutoğlu’na yönelik bu kanallara verilmiş doğrudan bir yasak bulunmuyor. Ancak seçim sürecinde ilk ve en önemli haber ve yayınların Erdoğan olması açıkça isteniyor. Davutoğlu’nun ise Erdoğan’dan sonra haber olması talimatı yürürlükte. Ancak seçime giderken hükümet içinde Erdoğan’ı kızdı