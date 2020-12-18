AKP Meclis Üyesi'nin oğlu olması tartışma yaratmıştı; DEVA Partisi'nde Trabzon İl Başkanlığı'na yeni atama

DEVA Partisi illerde örgütlenme çalışmalarını sürdürürken Trabzon’da kurucu il başkanı değişti. 9 Mart 2020'de kuruluşunu ilan eden parti, 2 Temmuz'da olarak Gökhan Onur’u Trabzon kurucu il başkanı olarak atandığını açıklamıştı.

Gökhan Onur'un AKP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Nusret Onur’un oğlu olması nedeniyle bu atama tartışma yarattı. Bunun üzerine 5 aylık sürenin ardından genel merkezden değişim kararı geldi.

DEVA Partisi’nin resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda Genel Başkan Ali Babacan ile yeni atanan Kubilay Çiçek’in fotoğrafı paylaşılarak, “DEVA Partisi Trabzon Kurucu İl Başkanı Kubilay Çiçek'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.