"AKP Meclis çoğunluğunu kaybediyor; ikinci tura İnce ve Erdoğan kalıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak yaptıkları anketi açıkladı. CHP'nin anketine göre Millet İttifakı yüzde 42.2, HDP yüzde 12.3, toplamda 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. Öte yandan ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 45.6 alacağı, Muharrem İnce'nin de yüzde 32.2 oy oranı alarak ikinci tura kalacağı bilgisi yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.

AKP ve MHP Meclis'te muhalefet oluyor

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankere göre Cumhur İttifakı yüzde 45'e geriledi; AKP: 40.3 - MHP ise 4,7 oy alıyor.

Millet İttifakı'nın ise toplam oyu 42,4'e yükseldi; CHP: 27,2, İyi Parti: 10,8 , Saadet Partisi: 4,4

Öte yandan HDP de 12.3 oy oranı ile yüzde 10 barajını geçiyor. Böylece Millet İttifakı ile HDP toplam 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. AKP ve MHP muhalefet durumuna düşüyor.

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oyoranları ise;

Recep Tayyip Erdoğan: 45,6

Muharrem İnce: 32,2

Selahattin Demirtaş: 10,7

Meral Akşener: 8,2

Temel Karamollaoğlu: 3,1

Doğu Perinçek: 0,2

Erdoğan ve İnce 2. tura kalıyor

Anket sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalıyor.