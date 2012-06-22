'AKP, mayoyla suya girerler diye Gediz Nehri'ni temizlemiyor!'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, İzmir halkının mayo ile denize girmesini önlemek için Gediz Nehri’nin temizlenmediği iddiasında bulundu. Ören, “İzmir ve İzmirlinin yaşam tarzı her zaman AKP’yi rahatsız etmiştir. Körfezin kirlenmesine göz yumularak İzmir’den intikam mı alınıyor? Yoksa kirli denize girilmeyeceğini bildiklerinden, İzmirlinin mayoyla denize girmesini önlemek için mi Gediz nehrinin körfezi kirletmesine izin veriyorlar?” dedi.

CHP’li Hasan Ören, Uşak ve İzmir CHP Milletvekilleri tarafından da imzalanan, Gediz Nehri'nin kirliliğinin nedenlerinin tespiti, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

'AKP’lilerin hayır demesini anlamak mümkün değil'

"Araştırma Önergem üzerine Meclis’te bir konuşma yaparak, Gediz nehrinin kirliliğinin nedenleri, kirliliğin önlenmesine yönelik öneriler ve çözüm yollarının belirlenmesinin ancak kurulacak bir araştırma komisyonu ile mümkün olabileceğini dile getirdim.

Ancak AKP Milletvekillerinin oylarıyla önerimiz reddedildi. Diğer illerin Milletvekilleri konuyu bilmedikleri için hayır diyebilirler. Ama Manisa ve İzmir AKP Milletvekillerinin önergeye hayır oyu vermelerini anlamak mümkün değildir.

Gediz nehrinin kirli olduğu, bu kirliliğin İzmir Körfezine aktığı, Gediz Su havzasının ve tarım alanlarının kirlendiği bir gerçektir.

Ne kadar temizlenirse temizlensin Gediz nehri ve kollarındaki kirlilik artarak devam ettiği için, İzmir körfezi daha fazla kirlenmektedir. Bu nedenle harcanan milyarlarca para boşa gitmektedir. Öncelikle bunu durdurmak gerekmektedir.

Tabi ki başka siyasi kaygılar da vardır. İzmir ve İzmirlinin yaşam tarzı her zaman AKP’yi rahatsız etmiştir. Körfezin kirlenmesine göz yumularak İzmir’den intikam mı alınıyor? Yoksa kirli denize girilmeyeceğini bildiklerinden, İzmirlinin mayoyla denize girmesini önlemek için mi Gediz nehrinin körfezi kirletmesine izin veriyorlar?"