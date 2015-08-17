AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ: Devlet Bahçeli, AKP’ye ayar çekmeye kalkıyor

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Hiç kimse halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez” diyerek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Özdağ, “Bahçeli AK Parti- CHP koalisyon görüşmeleri sırasında her iki partiyi dizayn etmeye, AK Parti'ye ayar çekmeye kalkarken halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a etmediği hakaretleri bırakmadı” dedi.

DHA’nın haberine göre; AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bugün gerçekleşecek olan Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP ile MHP koalisyonuna çok sıcak baktığını söyledi. Özdağ şöyle konuştu:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli kendisinden beklenmeyecek şekilde AK Parti- CHP koalisyon görüşmeleri sırasında her iki partiyi dizayn etmeye, AK Parti'ye ayar çekmeye kalkarken halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a etmediği hakaretleri bırakmadı. Siyasette beyefendilik, etik çok önemlidir. Hiç kimse halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez. Görev tanımı yapamaz.

'Bahçeli yapabiliyorsa MHP'yi iktidar yapsın'

Devlet Bahçeli sözüm ona bize akıl öğretiyor. Bahçeli başka partilere dizayn etmeyi bir kenara bıraksın da yapabiliyorsa MHP'yi nasıl iktidara taşırımın gayretini göstersin. Ama bunu yapamaz. Yapamayacağını biliyor o yüzden kendi işini bırakıp başka partilere laf yetiştirmeye, dizayn etmeye çalışıyor. Bu nedenle bundan sonra MHP ile koalisyon ihtimaline sıcak bakmıyorum. Tabi bu konuda kararı verecek olan Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde Genel Merkez’imizdir. Ben de AK Parti'nin bir milletvekili olarak alınan karara saygı duyar, partimize ve halkımıza hizmet konusunda çalışmalarımı sürdürürüm."

Özdağ, en doğru kararın AKP'nin tek başına iktidar olacağı erken seçim kararı olduğunu ve erken seçim olması durumunda AKP'nin en az 300 milletvekili çıkartacağını iddia etti. Selçuk Özdağ, "Gündemde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri kuşkusuz olası erken seçim tarihi. Tarih konusunda Meclisin vereceği karar asıl belirleyici olan ama benim beklentim 25 Ekim" diye konuştu.