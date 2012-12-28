T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlkokulda dağıtılan AKP logolu meyve tabaklarına soruşturma

Bartın'da bir ilkokulda AKP logolu meyve dolu tabakları dağıtmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldı

28 Aralık 2012 18:13

Bartın Valisi Bülent Savur, Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nun ana sınıfındaki Yerli Malı Haftası kutlamasında, AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın üzerinde partinin logosunun ve adının yazılı olduğu kartların bulunduğu meyve dolu tabakları dağıtmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda Ayhan Acar'ın imzasıyla yayımlanan habere göre, AKP Bartın Kolları Başkanlığı’nın, 12 Aralık’ta Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nun ana sınıfında kutlanan Yerli Malı Haftası’nda üzerinde partinin logosunun ve adının yazılı olduğu kartın bulunduğu, içerisinde mandalina, elma ve muz bulunan meyve tabakları dağıttı.

Olayın basına yansımasının ardından Bartın Valiliği soruşturma başlattı. Bartın Valisi Bülent Savur yaptığı açıklamada, "Bartın Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında idari soruşturmayı başlattık. Olayın detayları konusunda yapılacak incelemenin sonrasında gereken yapılacak" dedi. 

 

ETİKETLER

akplogomeyve tabağısoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24