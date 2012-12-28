İlkokulda dağıtılan AKP logolu meyve tabaklarına soruşturma

Bartın Valisi Bülent Savur, Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nun ana sınıfındaki Yerli Malı Haftası kutlamasında, AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın üzerinde partinin logosunun ve adının yazılı olduğu kartların bulunduğu meyve dolu tabakları dağıtmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda Ayhan Acar'ın imzasıyla yayımlanan habere göre, AKP Bartın Kolları Başkanlığı’nın, 12 Aralık’ta Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nun ana sınıfında kutlanan Yerli Malı Haftası’nda üzerinde partinin logosunun ve adının yazılı olduğu kartın bulunduğu, içerisinde mandalina, elma ve muz bulunan meyve tabakları dağıttı.

Olayın basına yansımasının ardından Bartın Valiliği soruşturma başlattı. Bartın Valisi Bülent Savur yaptığı açıklamada, "Bartın Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu’nda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında idari soruşturmayı başlattık. Olayın detayları konusunda yapılacak incelemenin sonrasında gereken yapılacak" dedi.